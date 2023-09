Fira di Sdaz 2023, torna la festa delle tradizioni agricole

Pontecchio Marconi (Bologna), 6 settembre 2023 – Continua la tradizione centenaria della Fira di Sdaz che dall’8 al 10 settembre tornerà nel borgo di Colle Ameno e del Parco del Chiù, a Pontecchio, per la sua 350esima edizione. La fiera è cambiata molto in questi tre secoli e mezzo anche con l’evoluzione del settore primario ma tenere vive le tradizioni del territorio bolognese rimane la priorità numero uno della celebrazione.

La festa si aprirà venerdì 8 settembre con la presentazione ufficiale dell’edizione 2023 da parte degli organizzatori, l’Associazione Fiera di Pontecchio e il Comune di Sasso Marconi, più precisamente alle 19 al Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno. Seguirà alle 20 una cena a lume di candela nell’esclusiva corte di Villa Davia, storica residenza signorile del borgo. Il menu che verrà servito è opera dell’Antica Hostaria di Badolo, in particolare dello chef Alex Soprani, che ha ideato una vasta selezione di pietanza locali in sintonia con la location suggestiva.

La Fiera prosegue sabato e domenica con le classiche bancarelle del mercato contadino, gli stand dei produttori alimentari e dei creativi. Sono in programma molte attività ricreative e educative come le dimostrazioni di preparazione del Parmigiano Reggiano, l'aperitivo rustico nell'aia di sabato 9 e il raduno di trattori di domenica 10 settembre. I mezzi agricoli sfileranno in corteo lungo la Porrettana, dal borgo di Fontana a Pontecchio, per poi raggiungere il Parco del Chiù e cimentarsi in prove di aratura.

L’edizione 2023 prevede anche un ricco programma di escursioni e visite guidate, tra cui il trekking “Panorami e tradizioni della valle del Reno” nei dintorni dei Palazzo de’Rossi, e le visite alla scoperta dell’Oasi naturale San Gherardo e del borgo di Colle Ameno. Per i bambini c’è il Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto, inaugurato la settimana scorsa, lo spazio espositivo dedicato al mondo delle fiabe della tradizione e dei racconti per l’infanzia, allestito fino al 15 ottobre nelle sale di Villa Davia e aperto al pubblico per l’intero week-end della Fiera. Al Parco del Chiù è da non perdersi il Triathlon e il Pentathlon del Boscaiolo, competizioni che sabato e domenica vedranno i taglialegna affiliati alla Federazione Italiana Boscaioli sfidarsi nelle prove di abilità (cambio catena, taglio combinato e con accetta, abbattimento e sramatura) valide per il campionato italiano. Parteciperanno anche taglialegna provenienti da Slovenia e Croazia. All’evento sarà abbinata un’area tematica dedicata al mondo forestale: il Forestry Campus allestito da Confragricoltura e Associazione Imprese boschive dell’Emilia-Romagna. Uno spazio dove curiosare tra le attrezzature forestali esposte in mostra, assistere a dimostrazioni di taglio del legname e vedere gli artisti di “Motosegarte” al lavoro, dando forma a sculture di legno con le motoseghe.

L’ultimo giorno della rassegna la cuoca Aurora Mazzucchelli, proprietaria del ristorante Casa Mazzucchelli presenterà il suo nuovo prodotto gastronomico; i biscotti guglielmini. L’ingresso ai luoghi in cui si tiene la Fiera è gratuito. Un passaggio pedonale collega il borgo di colle Ameno e il Parco del Chiù che distano poco più di cinque minuti a piedi. Per altri dettagli sul programma è possibile visitare la pagina facebook del comune di Sasso Marconi .