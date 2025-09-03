Fira di sdaz 2025: il programma e la serata speciale

Sasso Marconi (Bologna), 3 settembre 2025 – A Sasso torna la Fira di Sdaz. Edizione numero 352 di questa antica festa della tradizione popolare che dal 5 al 7 settembre si svolgerà nella frazione di Pontecchio e, per la precisione nel Borgo di Colle Ameno e nel vicino Parco del Chiù, dove si è trasferita nel 2021, nel periodo del Covid, una volta lasciate le aie di Palazzo dei Rossi.

Come in tutte le edizioni, la Fira di Sdaz 2025 di Sasso avrà la sua serata speciale l’8 settembre, lunedì, in occasione della ricorrenza della Nascita della Madonna. «Difatti – rivela Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso – la Fira era ed è legata al culto Mariano, molto sentito ancora oggi nella nostra cittadina». Artisti e artigiani, produttori agricoli e trattori, eventi ispirati alla vita contadina con esposizione di animali e macchine agricole d’epoca, musica e spettacoli, food & drink, incontri sul rapporto tra cibo, salute e territorio, laboratori per tutti i gusti e tutte le età, mostre e visite guidate. Mille le attrazioni della Fira di Sdaz a Coille Ameno.

«La storica fiera di Pontecchio – sottolinea il sindaco Parmeggiani – è la festa di Sasso che raccoglie attività locali ma anche di fuori città. Sarà una grande festa per tutti, per le persone di tutte le età e di tutte le categorie. Un’occasione per stare insieme, per riconoscersi nelle proprie tradizioni, per conoscere e riconoscere i processi e le macchine dell’agricoltura di ieri come di quella di oggi. L’agricoltura è uno degli elementi trasformativi del nostro territorio montano e anche una forte occasione di sviluppo. Sono tante le aziende agricole che lavorano per cercare di mantenere una presenza, con innovazioni importanti dal punto di vista tecnologico in fatto di strumenti e mezzi, come nell’uso stesso del terreno e della trasformazione dei prodotti. Tante le esperienze legate al vino, ai formaggi eccetera».

E Ilaria Indovini, vice sindaca con deleghe all’Agricoltura e al Turismo, aggiunge: «Per la Fira di Sdaz passeranno tutte le eccellenze del territorio. Sia tramite l’esposizione dei prodotti, che con i seminari e convegni che si soffermeranno sul concetto di cibo. Soprattutto su come riconoscere i prodotti, non solo a chilometro zero, ma a chilometro consapevole. Con una storia che sia locale, genuina e sostenibile».

«Tanto è vero – ricorda Silverio Ventura, consigliere della Fira – che alla Fira di Sdaz la tipica gastronomia bolognese la fa da padrona: rosette e tagliatelle, la gramigna con salciccia, polpette con i piselli e l’umido con le costoline e la salciccia, vere specialità di Sasso e della Fira di Sdaz».