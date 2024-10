Fly Ozzano, un tuffo nella storia tra aerei d’epoca e accampamenti Arrivato alla terza edizione, è un evento che di anno in anno sta crescendo, aumentando il numero dei mezzi storici, degli espositori e tantissimi i rievocatori a coprire ogni aspetto della storia. Tutti col naso all’insù per le evoluzioni dei velivoli storici in volo acrobatico