Finger Food Festival e Fiera di Primavera: il weekend di Funo (Bologna)

Bologna, 27 marzo 2023 – Tanta musica, profumi e ovviamente cibo. Arriva per la prima volta a Funo il più importante evento italiano di valorizzazione di eccellenze dello street food e delle birre artigianali: il Finger Food Festival.

Dopo l’atteso festival ai Giardini Margherita e che ha acceso non poche polemiche sulla gestione dello stesso, stavolta l’evento dedicato al cibo da strada si sposta in questa piccola frazione di Argelato, in provincia di Bologna, dove il 2 aprile si prepara a festeggiare l’arrivo della bella stagione con la tradizionale Fiera di Primavera.

Obiettivo della kermesse è far degustare le prelibatezze regionali, tra birre e cibo di piccole porzioni che ha rivoluzionato negli ultimi anni il concetto di cucina. Sullo sfondo le selezioni musicali dell’Estragon Club. Ecco il programma.

Luogo, date e orari

Il Finger Food Festival si svolge dal 31 al 2 aprile in piazza della Resistenza a Funo di Argelato, in provincia di Bologna.

venerdì 31 marzo: dalle 18 alle 23

sabato 1 aprile: dalle 12 alle 23

domenica 2 aprile: dalle 11 alle 21

La Fiera di Primavera, invece, avrà luogo domenica 2 aprile dalle 9 alle 19 nella zona pedonale di via Galliera.

Finger Food Festival 2023

Tra i vari carretti che porteranno a Funo anche il cibo internazionale non mancherà la cucina latina che abbraccia la Spagna, il Messico e tutto il Sudamerica. A deliziare i palati ci saranno tacos, tortillas, burrito; poi la carne, con il bife de chorizo e asado e la salsa Matelica. Infine, non può mancare il dolce con i churros accompagnati da dulce de leche o Nutella.

Ci sono poi le contaminazioni più amate, come gli hamburger che spazieranno dai classici panini anglofoni di angus a quelli italianizzati, come l’hamburger di chianina.

Infine, guardando un po’ nel nostro territorio nazionale si passerà dal sud con le mitiche bombette di carne pugliesi, fino all’Appenino centrale con il cavallo di battaglia dell’Abruzzo: gli irresistibili arrosticini. Il tutto accompagnato da birre artigianali di alta qualità.

A fare da sottofondo musicale al grande evento un po’ di musica live scelta accuratamente dal club bolognese Estragon.

Fiera di Primavera di Funo

Domenica 2 aprile la festa prosegue tutto il giorno con la Fiera di Primavera di Funo lungo via Galliera dalle 9 fino alle 19.

Via libera a pedoni, passeggini, carrozzine e qualunque mezzo green lungo la via principale del paese che sarà pedonale e offrirà il suo spazio ai banchetti del Mercato della Versilia Forte dei Marmi con proposte di abbigliamento, calzature, e prodotti di pelletteria, ai banchetti dell'ingegno e della creatività con tante originali creazioni artigianali, infine i grandi giochi di una volta per i bambini e gli immancabili gonfiabili. Per l'occasione, apertura straordinaria dei negozi di Funo.

Alle 17 grande sfilata della banda Rulli Frulli, coniugata alla birra artigianale dei più importanti birrifici.