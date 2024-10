Il fotogiornalismo di World Press Photo: la mostra alla Galleria Modernissimo

Bologna, 9 ottobre 2024 - La mostra World Press Photo 2024, promossa dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Legacoop e Foto Image, arriva sotto le Due Torri. L’evento sarà alla Galleria Modernissimo dal 10 ottobre all'8 dicembre in uno spazio di 1600 metri quadrati capace di ospitare contemporaneamente ben tre mostre (quelle dedicate ad Alice Rohrwacher e a Vittorio De Sica le altre due). World Press Photo è il principale concorso foto giornalistico internazionale, nato nel 1955, "al quale partecipano fotografi, spesso freelance, che lavorano grazie alla loro passione personale", come ha spiegato Fulvio Bugani, fotografo e presidente Foto Image. Si potrà osservare una selezione degli scatti premiati all'ultima edizione, la 67esima, del concorso (basata sulle immagini del 2023), al quale hanno partecipato 3.851 fotografi di 130 paesi, per un totale di 61mila scatti. Tra queste, le opere vincitrici del concorso, selezionate da una giuria internazionale che ha valutato sia la storia raccontata sia la forza visiva delle immagini.

7 foto L'esposizione di fotogiornalismo alla Galleria del Modernissimo dal 10 ottobre all'8 dicembre

"La selezione in mostra a Bologna sarà un'occasione per riflettere sull'importanza della fotografia giornalistica e documentaristica - ha detto Babette Warendorf, direttrice delle mostre -, una testimonianza di abilità, empatia e coraggio dimostrati dai fotografi di tutto il mondo”. Vale la pena ricordare che soltanto nella guerra in corso in Medio Oriente sono già stati uccisi 128 giornalisti. Questa mostra, ha poi spiegato il direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli, "rafforza la lunga collaborazione tra la nostra Fondazione e Foto Image”. Infatti, dal 2018 una delle proiezioni in Piazza Maggiore “Sotto le stelle del cinema” è dedicata proprio alla visione degli scatti vincitori del concorso World Press Photo. In occasione della mostra, al Cinema Modernissimo (a ingresso libero) e alla sede di Image, si terrà una serie di eventi con professionisti della fotografia di fama internazionale.