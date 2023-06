Frecce tricolori, oggi il sorvolo a Bologna: orario per vederle

Bologna, 8 giugno 2023 – Sorvolo delle Frecce Tricolori oggi, 8 giugno, a Bologna: alle 10.30 circa, la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà il primo di una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna regione italiana.

Questi sorvoli sono legati dal filo conduttore dell'iniziativa "AM ringrazia l'Italia", che vuole essere un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia dell'Aeronautica Militare, nata come Forza Armata il 28 marzo 1923.

Frecce Tricolori: l'8 giugno il sorvolo a Bologna

Sarà Bologna la prima tappa di questo viaggio simbolico, peraltro in un momento particolarmente significativo.

L'Aeronautica porterà il suo saluto, la sua gratitudine e la sua vicinanza alla popolazione di una regione messa a dura prova dall’alluvione, che ha visto direttamente coinvolto anche il personale ed i mezzi dell'Aeronautica.

La stessa Aeronautica, tra l’altro, in regione ha un’eccellenza come quella del Centro Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e tanti importanti punti di riferimento.

Tutti a naso all’insù, dunque, per ammirare alle 10:30 circa, le Frecce Tricolori che passeranno su Bologna: arriveranno da Est-Sud Est in direzione Ovest, in gergo, con prua 280 gradi, passando su Piazza Maggiore.

L’ideale sarà posizionarsi già da prima dell’orario indicato delle 10.30, e sarà possibile vedere il passaggio anche dai punti più panoramici della città.

Le Frecce si esibiranno nel prossimo fine settimana a Rimini (10 giugno), per poi arricchire prossimamente numerosi eventi di rilievo nazionale, quali la partenza del Moto GP del Mugello (11 giugno), quella della storica 1000 miglia (Brescia, 13 giugno) o l'apertura della Centesima stagione dell'Arena di Verona (16 giugno).

Altro appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati e non solo sarà la grande manifestazione aerea dedicata al Centenario dell’Aeronautica, che si svolgerà all’aeroporto militare di Pratica di Mare, il 17 e il 18 giugno. Questa manifestazione vedrà esibirsi non soltanto le Frecce Tricolori, ma una nutrita rappresentanza di tutti i Reparti e le capacità operative dell’Aeronautica, accompagnate dal commento di esperti militari e civili con uno sguardo rivolto anche al passato, grazie alla presenza di velivoli iconici, ancora perfettamente operanti, che hanno fatto la storia del volo in oltre 100 anni di aviazione.

La giornata di domenica 18 giugno sarà trasmessa in diretta TV, su RAI1, dalle 15:40 alle 18:55.