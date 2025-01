Galleria Cavour a Bologna si illumina con l’istallazione di Pietro Terzini: ecco il significato

Bologna, 7 gennaio 2024 – La Galleria Cavour 1959 dà il benvenuto al nuovo anno 2025. Da stasera 7 gennaio infatti, si accenderà la nuova installazione luminosa dell’artista Pietro Terzini. Le parole proiettate sulla facciata dell’edificio saranno: “More Kindness/More Trips/More Time/More Dreams /More Love/More Wins”, un augurio quindi per un anno migliore.

L'installazione luminosa sulla facciata di Galleria Cavour si accenderà la sera del 7 gennaio fino al 15 febbraio 2025

Dopo la scritta natalizia che richiamava il tema del dono, il nuovo messaggio fa riferimento a un 2025 nel quale bisogna credere fortemente ai proprio obiettivi. Più tempo per noi stessi, per viaggiare, per ottenere quello che vogliamo, per i nostri sogni con valori come l’amore e la gentilezza a farci da guida nei rapporti con gli altri.

La scritta sarà visibile fino al 15 febbraio 2025 accompagnando i visitatori di Galleria Cavour 1959 anche durante il periodo di ArteFiera Bologna ( dal 7 al 9 febbraio 2025).

“Queste parole ci spingono a essere più gentili con noi stessi”

“Queste parole, che richiamano la tradizione dei buoni propositi di inizio anno, ci allontanano dalla rigidità dei soliti impegni e ci spingono a essere più gentili con noi stessi, a coltivare i sogni e a dare valore alle emozioni che arricchiscono la nostra vita – dichiara Paola Pizzighini Benelli, amministratrice di Magnolia – L'installazione vuole trasmettere un messaggio di speranza e apertura verso il futuro, suggerendo che la vera ricchezza non è nelle cose materiali, ma nelle esperienze e nei valori che ci uniscono e ci arricchiscono interiormente. Proiettare queste parole sulla storica facciata di Galleria Cavour 1959, uno dei luoghi più significativi della città, è un gesto simbolico che vuole trasformare lo spazio urbano in un luogo di riflessione e dialogo”.