Gallerie e Art City, le mostre e le performance nella notte bianca dell’arte

Bologna, 3 febbraio 2024 - Gallerie aperte a Bologna nella lunga notte dell’arte in occasione della 12esima edizione di Art City, il programma di mostre ed eventi promosso dal Comune di Bologna e in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera. Moltissime quelle che hanno realizzato mostre - in collaborazione con Confcommercio - per la notte bianca di Art City.

Allen Jones trasforma i corpi

La pop art di Jones alla Galleria d’Arte Maggiore

Partiamo dalla Galleria d’Arte Maggiore Gam (via D’Azeglio 15 ) che ospita Allen Jones tornato in Italia per la prima volta, dopo la grande antologica a lui dedicata dalla Royal Academy di Londra nel 2014, con una serie di opere iconiche e rappresentative della carriera di uno dei più grandi esponenti della Pop Art. Icona della galleria è lo scatto fotografico che immortala Kate Moss trasformata in scultura da un’armatura, simbolo e immagine non solo della rassegna londinese ma di un’intera epoca. È un ritorno quello di Allen Jones alla Galleria d’arte maggiore, già nel 1999 e nel 2002 vi espose sue opere inedite. Pioniere della generazione di artisti pop inglesi e presente fin dal 1961 nelle più importanti esposizioni internazionali, egli è un'icona che con la sua arte ha influenzato tutto, dal design alla moda, dalla cultura popolare ai film.

Cinque donne all’Astuni

La Galleria Enrico Astuni (via J.Barozzi 3/DEF) inaugura questa sera, in occasione della notte bianca di Art City, la mostra collettiva ‘L’altra sorgente’, a cura di Maura Pozzati. Verranno esposti in galleria vecchi e nuovi lavori dell’artista, e anche alcune opere realizzate ad hoc per l'occasione: video, fotografia, scultura, pittura, ma anche disegno e installazioni. Il titolo ‘L’altra sorgente’ ha un duplice significato, uno letterale e l’altro più metaforico: intende riferirsi all’acqua, che scaturisce dal sottosuolo come principio vitale. Una mostra che mette in dialogo cinque artiste molto diverse tra loro che parlano di femminile, di lavoro collettivo, di pratica partecipativa, di arte performativa socialmente impegnata, di rapporto con la natura, di quotidianità, di sacralità, di connessioni ancestrali e di energia vitale, ognuna con la propria voce, cultura, esperienza e metodologia di lavoro.

L’arte giapponese tra opere e performance a L’Ariete

L’Ariete artecontemporanea (via Marsili 7) espone già dal 20 gennaio, e fino al 16 febbraio, l’esposizione dell’artista Yumi Karasumaru ‘Learning from the past 温故知新’ , una serie di dipinti ispirata all’arte giapponese del periodo Edo in un’originale combinazione con l’essenza dell’arte medievale europea. Fruibile ai visitatori anche una serie di opere a tecnica mista su tela dal titolo ‘Shin-Design + Plus’: l'artista integra il design tessile tradizionale giapponese e l’essenza dell’arte medievale europea. In occasione di Art City sono garantite aperture speciali: domenica dalle 15 alle 20, oggi dalle 16 alle 23. Inoltre, l’artista presenta in galleria ‘Breve storia del Giappone in 3 quadri e 93 parole’, una delle sue performance più significative. La durata è di 10 minuti e la capienza è di massimo 20 persone. La prenotazione è consigliata alla mail facinghistory@gmail.com. Le performance sono stasera alle 19, 21 e 22.

Galleria Più diventa un salotto

Galleria Più (via del Porto 48a/b) rimette in discussione i suoi spazi e presenta Off, lo speciale Performativo di Kamila Kard, Luca Pagan, Marco Ginex: si mette in off l’attività espositiva e si accende invece uno spazio per un programma transdisciplinare di talk, performance, laboratori, live set e screening. La galleria diventa un salotto, un luogo attraversabile, aperto a nuove conoscenze. Un modo per ripensare allo spazio espositivo, accogliendo figure che lo hanno attraversato durante questi 10 anni e attivando nuove collaborazioni con crew locali e partner virtuosi che guardano al contemporaneo da prospettive inedite. Il programma è attivo fino all’11 febbraio. D l’orario è 10-18 mentre stasera, in occasione della notte bianca di Art City, rimarrà aperta fino alle 23.

Omaggio a Morandi alla Nobile

La galleria d’arte Maurizio Nobile (via Santo Stefano 19/A) ospita fino al 17 febbraio, la mostra “Natura morta. Joan Crous e Andrea Federici in dialogo con Morandi”, a cura di Attilio Luigi Ametta e Maurizio Nobile stesso. I due artisti contemporanei, il pittore Andrea Federici e lo scultore del vetro Joan Crous, rendono omaggio al grande maestro bolognese del Novecento, e soprattutto alla poetica delle sue nature morte, fondata sul silenzio e sul mistero inquieto che si cela dietro la realtà apparente. L'ingresso è libero e in occasione della notte bianca di Art City vi è un'apertura straordinaria fino alle 23.