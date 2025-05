Gardens Sport Village, ai Giardini Margherita oltre al basket c’è di più: ecco tutti gli appuntamenti in programma

Bologna, 28 maggio 2025 – Basket, beach tennis, beach volley, ma anche cinema, musica, cultura e la finale di Champions League sul maxi-schermo sabato 31 maggio, preceduta dalla proiezione sempre live, alle 19, di gara-1 delle semifinali playoff di Serie A tra Virtus e Milano, ad inaugurare un’altra estate di divertimento, intrattenimento e socialità ai Giardini Margherita.

Il Gardens Sport Village parte così col botto, offrendo all’interno del polmone verde della città un gustoso antipasto di sport, da gustarsi e da praticare in compagnia, in attesa della portata principale: il ‘43° Walter Bussolari Playground’, il torneo di basket estivo più famoso d’Italia e non solo, in programma dal 18 giugno al 17 luglio. E si giocherà sul campetto intitolato a Gianni Cristofori, ex giornalista del Carlino.

Prima, però, sarà il turno dei tornei di beach volley (2x2, 3x3, 4x4, maschili, femminili e misti, dal 9 giugno al 31 luglio) e beach tennis (2x2 misto, dal 18 giugno al 16 luglio), direttamente sulla ‘costa’ dei Giardini dove, come l’anno scorso, grazie alla collaborazione con Top Sand/Savena Beach e Active Beach Volley, il campo accanto al playground verrà trasformato in una soffice arena di sabbia dove volare a rete per schiacciare oppure per cimentarsi in smash o volée con la racchetta in mano.

La società organizzatrice

"Siamo pronti e soprattutto carichi – commenta Simone Motola, presidente dell’asd Giardini Margherita, nonché la società organizzatrice del Gardens Sport Festival -. Per il quinto anno consecutivo l’estate dei Giardini non sarà solo all’insegna del basket, ma anche tanto altro. Il Gardens Sport Festival è nato grazie all’intervento del quartiere Santo Stefano, che va ad unire sport, cultura, teatro e spettacolo, e che anche quest’anno accompagnerà la città per quasi tutto il periodo estivo”.

La parola al quartiere Santo Stefano

«Come accade ormai da anni, ci ritroviamo qui al Baraccano a presentare questo evento unico, non soltanto per la zona ma per tutta Bologna, costituito da tanti piccoli pezzi – le fa eco la presidentessa di quartiere Rosa Amorevole –. Seguiremo la linea delle edizioni precedenti, presentando anche delle novità in più rispetto al passato. Il Gardens Sport Festival è un evento che a noi piace molto: vedere che queste giornate e serate siano molto frequentate da persone giovani e meno giovani, che si divertono a stare insieme all’aria aperta e a guardare i vari sport, è un qualcosa che ci rende particolarmente felici”.

Non solo sport

Dal basket allo spettacolo, contornato dall’affollatissima area dedicata allo street food, a rendere ancor più piacevoli e saporite le serate sotto le stelle dei Gardens. Il tutto inserito per l’appunto all’interno della kermesse del Gardens Sport Festival che, una volta salutata la palla a spicchi, porterà sul palco artisti, ospiti, storie e cinema. Da Comaschi a Beppe Signori, più tantissimi altri, ancora da scoprire, fino al 3 agosto, sera in cui l’estate dei Giardini si prenderà una piccola pausa, anticipata da un party speciale di chiusura. Prima di calare il sipario, il basket tornerà protagonista la sera del 24 luglio, con il ‘Tatto Day’, ricordando la leggenda dei playground bolognesi, nonché grande amico del ‘Walter Bussolari Playground’ Andrea Tattini, scomparso recentemente. Ancora da definire, invece, la data della proiezione in anteprima all’aperto (sullo schermo dei Gardens) del documentario dedicato alla storia del playground, "Il Campo dei Miracoli”, prodotto da Undervilla in collaborazione con Davide Spina. Questo il menu vincente di un’estate ricca, ricchissima di appuntamenti da non perdere ai Giardini, a partire da sabato 31 maggio, con l’accoppiata basket-finale di Champions League, per immergersi con lo spirito giusto all’interno di un’esperienza unica a due passi dalle due torri.