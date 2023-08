Geronimo Stilton e Tea Stilton ospiti all’outlet di Castel Guelfo di Bologna

Bologna, 29 agosto 2023 - All’outlet di Castel Guelfo è tutto pronto per affrontare con un po’ di leggerezza l’arrivo del mese che segna la fine dell’estate in compagnia di due ospiti d’eccezione: Geronimo e Tea Stilton.

Sabato 2 settembre a Vicolungo e domenica 3 settembre a Castel Guelfo dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, tutti i piccoli ospiti dei centri potranno partecipare a workshop gratuiti dedicati e ai temi della gentilezza e del riciclo, a giochi accompagnati da musica e a giochi corali per vivere a 360° il mondo del topo giornalista più amato dai bambini.

Il programma

Alle 16.30 Geronimo Stilton e la sua spericolata sorella Tea si esibiranno in un live show con testi tratti dall’opera “GER contro TEA” della scrittrice di libri per ragazzi Elisabetta Dami.

Al termine, i due personaggi saranno disponibili per scattare foto, firmare autografi e regalare ai fan un vero e proprio attestato di amicizia sottoscritto personalmente dal direttore dell'Eco del Roditore.

Inoltre, dal 31 agosto al 3 settembre, nei centri The Style Outlets ci sarà la promozione “Super Giovedì XL”, con tante offerte sui prodotti dedicati al ritorno a scuola,al lavoro, in palestra,nei negozi aderenti.

Chi è Geronimo Stilton

Geronimo Stilton è lo stratopico personaggio nato da un’idea di Elisabetta Dami. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme Mondadori Libri, è diventata un fenomeno globale con circa 183 milioni di copie vendute. Le opere sono tradotte in 53 lingue e distribuite in 149 nazioni così come le 3 serie animate sono distribuite in oltre 130 paesi.