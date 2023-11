Giacobazzi dà il via alla nuova stagione del teatro Celebrazioni di Bologna: il programma

Bologna, 6 novembre 2023 – Giuseppe Giacobazzi riaprirà le porte della sua Osteria Giacobazzi domani, 7 novembre, alle 21 dando il via alla nuova stagione del Teatro Celebrazioni di Bologna, dopo il tutto esaurito della passata stagione. Il sessantenne attore romagnolo tornerà poi ogni martedì fino al 12 dicembre e sabato 23 dicembre con la versione natalizia Natale in Osteria per sette appuntamenti di travolgente comicità.

Il Celebrazioni torna così a trasformarsi nell'Osteria fucina di storie, aneddoti, atmosfere e umanità che ha forgiato lo stile di narrazione del comico. Lo spettacolo sarà un happening, ogni volta diverso, in cui si alterneranno interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, racconti di vita vissuta, performance degli ospiti invitati e qualche sorpresa. Sul palco una decina di tavoli in stile osteria ospiteranno "personaggi di tutti i giorni”, presi a caso tra il pubblico la sera stessa dello spettacolo, e un paio di visitatori passati a trovare il padrone di casa. Giuseppe Giacobazzi sarà coadiuvato sul palco da Andrea Vasumi, nel ruolo di un aiuto oste dal fare svogliato e irriverente. Tra gli ospiti della prima serata del 7 novembre la cantante Silvia Mezzanotte e l'attore e cantante Sergio Sgrilli. In occasione dell'apertura della nuova stagione, il pubblico vedrà il risultato dell'ingente progetto di efficientamento energetico e di ammodernamento della struttura che ha interessato il Teatro Celebrazioni negli ultimi mesi.

"La riqualificazione degli impianti e il rinnovamento globale del palco e della sala teatrale - spiega la direzione del teatro in una nota - sono il frutto della volontà di rendere all'avanguardia gli spazi per il pubblico, per gli artisti e per i lavoratori, al fine di tutelare e valorizzare il luogo come bene cittadino. Con questo investimento e con lo straordinario impegno economico e pratico, il Teatro Celebrazioni diventa un esempio di modernità che si distingue per rilevanza nel panorama nazionale italiano”.