Gianni Morandi tour 2023 a Bologna: come arrivare. Bus, parcheggi e biglietti

Gianni Morandi torna sul palco dopo l'esperienza sanremese

Bologna, 18 marzo 2023 - Dopo aver di nuovo calcato il Festival di Sanremo in veste di conduttore insieme ad Amadeus, Gianni Morandi torna nei palasport italiani con un nuovo tour. "Go Gianni Go!" - questo il nome - farà tappa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (via Gino Cervi 2) il 21 marzo, dopo aver toccato Milano, Firenze e Roma.

E dopo la data "in casa", il tour proseguirà sui palchi di Torino, Ancona, Bari ed Eboli.

Ecco le informazioni utili per chi parteciperà alla data di Bologna.

Bus speciali per l’Unipol Arena: orari e biglietti

In occasione del concerto sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale e l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Martedì, gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno anche le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all'Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto di andata e ritorno a tariffa speciale, valido esclusivamente sulla linea 975 solo nel giorno e per l'evento specificato nel biglietto stesso. Il ticket può essere acquistato on line sul sito Tper, ma solo fino al giorno precedente l'evento, al prezzo di 7 euro. Sarà possibile anche acquistare il biglietto il giorno stesso del concerto, ma al prezzo di 10 euro, presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell'Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o alla biglietteria Tper dell'Autostazione di Imola. Sarà, infine, possibile acquistare il biglietto anche direttamente a terra prima di accedere al bus, sempre al prezzo di 10 euro, pagandolo esclusivamente utilizzando carte bancarie contactless.

In auto: come arrivare e parcheggi

In autostrada, l'Unipol Arena è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l'uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l'uscita è la numero 1. Il palasport di Casalecchio dispone di un’area dedicata a parcheggio di 50.000 mq ed è dotato di 3.000 posti auto.

La scaletta

Ecco la scaletta che Gianni Morandi sta portando sui palchi dei palasport italiani (sono possibili variazioni). Si inizia in pieno stile Morandi con "L'allegria".

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita Futura

Caruso

Canzoni stonate

Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva

Biglietti

Sono ancora disponibili online i biglietti per partecipare al concerto, a partire da 36,80 euro.