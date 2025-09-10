A Bologna torna Giardini e Terrazzi, oltre 170 espositori da tutta Italia: le date

Bologna, 10 settembre 2025 – Ai Giardini Margherita torna Giardini & Terrazzi da venerdì 12 sino a domenica 14 (dalle 10 alle 19,30), manifestazione che rappresenta un inno al verde e ai fiori. "Questo evento che si presenta in 32ª edizione – precisa Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – accoglie un folto pubblico grazie alla meticolosa organizzazione di Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo che hanno saputo porre l’attenzione corretta ai vari settori del verde, delle piante fiorite e degli arredi da giardino".

Infatti la manifestazione, con 173 espositori provenienti da tutta Italia, oltre a fare apprezzare le variegate proposte settembrine e l’artigianato di qualità, coinvolgerà il pubblico in incontri culturali e dimostrazioni. Andiamo con ordine. Venerdì alle 16 Re–Use With Love, presso la Cabina Enel (entrata da Porta Castiglione) ha organizzato il mercatino dei bambini con giochi e molto altro; al pomeriggio alle 18 Re– se e il Fai hanno programmato un incontro con il maestro giardiniere Carlo Pagani. Alle 17,30 alla palazzina Liberty inaugurazione ufficiale della manifestazione con la sfilata in costumi ottocenteschi di 8cento ASP, evento in linea con la cultura per i giardini e l’uso dei fiori.

Sabato (dalle 9,30 alle 13) alla palazzina Liberty si svolgerà un seminario, organizzato dall’Ordine Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, sull’informazione e la comunicazione del verde, alla presenza di importanti esperti del settore. Nelle tre giornate sarà interessante partecipare ai laboratori creativi ’Fiori di Testa’ del Garden Club Camilla Malvasia, frequentare l’area dedicata al benessere (entrando da porta Castiglione di fronte alla giostra) per ricaricarsi con lezioni di yoga, pilates e fitness (info@darisrl.net) e partecipare ai balli di gruppo con lezioni di Tango Argentino. Ampia è anche l’attenzione dedicata, nell’ambito di ’Fiori nel cuore’, all’attività benefica di Inner Wheell Valsamoggia Terre Acqua con la vendita di piante rarissime in favore del progetto Dunia.

Saranno inoltre premiati 17 giovani per avere partecipato al percorso di mediazione e di promozione della cultura. Gli amanti dei cani avranno tre giorni per chiedere consigli, imparare a gestire i propri cani e farli divertire giocando con loro, assistiti da esperti del settore. Il ricavato della sfilata canina di domenica alle 10 andrà ad aiutare il canile di Olbia. Informazioni: www.giardinieterrazzi.eu