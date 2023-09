Rose, piante mediterranee ed erbe aromatiche: a Bologna torna ‘Giardini e terrazzi’

Bologna, 5 settembre 2023 – Tutto pronto a Bologna per la 28esima edizione di Giardini e terrazzi, manifestazione dedicata agli amanti del verde. Una vetrina dedicata a piante e fioriture da esterni e da interni ma anche arredi da giardino, tessuti e prodotti artigianali, abbigliamento vintage, gastronomia. Giardini e terrazzi è in programma da venerdì a domenica ai giardini Margherita. Protagonisti oltre 170 espositori locali e nazionali.

"Protagoniste d'eccellenza, oltre alla importante selezione di rose contemporanee e antiche - annunciano gli organizzatori della manifestazione - sono le piante mediterranee e le erbe aromatiche, che spiccano tra le varietà che gli amanti del verde vorrebbero coltivare, adatte anche per gli interni domestici".

Verrà presentata anche una vasta gamma di piante e fiori da collezione, ciclamini, croco, dalie, ortensie, viole, zinnie, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e tuberi di fiori.

Occhi puntati anche sulle piante da interno: "Piante sia 'for dummies' che per virtuosi del verde, che vi faciliteranno il compito, estate o inverno che sia, perché sono davvero facili da curare; alcune sono anche salutari e, in tutti i casi, allieteranno la casa o il posto di lavoro, o dove vorrete purché non sia troppo freddo e ci sia un minimo di luce per crescere", si legge nella presentazione dell'evento.

La manifestazione propone un programma ricco con incontri e dimostrazioni nelle aree "Wellness pavillion" (dedicata al benessere ed alla vita attiva a 360 gradi) e "Dog party and parade" (dedicata agli animali da compagnia).

"Le piante da interno ci aiuteranno nella transizione verso l'autunno e l'inverno", sottolinea Oddone Sangiorgi, uno degli organizzatori, mentre l'ormai consolidata "destagionalizzazione” della fruizione del verde ben si sposa con "il superamento di interno ed esterno dell'abitazione, che tendono sempre di più a coincidere".

Torna "una manifestazione molto amata sia da chi risiede in quartiere sia da tutta la città", rimarca la presidente del Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole. "Credo che ognuno di noi con il Covid abbia imparato a dedicare maggiore cura e attenzione alla propria casa e specialmente al rispetto dell'ambiente", afferma il direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli: anche su balconi e terrazzi "ci piace vivere con un'attenzione in più per certi particolari che è positivo siano entrati nella vita di ogni famiglia e anche ogni azienda, perché anche negli uffici c'è un'attenzione maggiore da questo punto di vista".