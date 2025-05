Torna ’Giardini e Terrazzi’: l’evento dedicato al verde. Boom di espositori

Bologna, 6 maggio 2025 – Nella Giornata Mondiale dei Colori, in piazza XX settembre si è svolta la presentazione della 31ª edizione dell’evento ’Giardini & Terrazzi’, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio nel parco dei Giardini Margherita.

La presentazione della 31ª edizione dell’iniziativa ’Giardini & Terrazzi’ in Piazza XX settembre

“Quest’anno – esordisce Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio-Ascom Bologna – abbiamo pensato di riunirci in questa piazza perché, da ormai tre mesi, abbiamo assunto l’impegno, attraverso un bando, di ‘liberarla’ da spacciatori ed altro per restituirla ai cittadini e condividerla con loro. A tal proposito siamo qui, assieme al Comune ed alla polizia, nonché ai rappresentanti delle scuole e ad alcuni allestimenti di Giardini & Terrazzi per vivificare questo spazio con iniziative positive”.

La Giornata dei colori, open day giovani, sostenuta anche da molti Rotary, dalle scuole Aldrovandi Rubbiani, Serpieri Tecnico Agrario e Liceo Artistico Francesco Arcangeli, Associazione dei Volontari di San Giacomo del Martignone ed Inner Wheel, deve colorare la vita dei giovani ed indirizzarla verso un futuro migliore.

Medardo Montaguti, vice presidente di Ascom, si associa a questa speranza riguardo ai giovani, per far sì di creare un clima idoneo per prevenire la dispersione scolastica e migliorare il progetto di mediazione attraverso il dialogo tra pari, al quale anche la professoressa Elena Zucconi Galli Fonseca vi lavora con l’Università da anni.

La manifestazione di Giardini & Terrazzi promossa da Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo, che quest’anno conta 240 espositori, si inserisce nella Giornata dei Colori con le sue originali proposte, esaltando il verde, i fiori, gli arredi da giardino e da balcone, idee che attraggono un pubblico vastissimo. Saranno presenti per il Verde Creativo progettazioni di spazi verdi da parte di professionisti del settore, inoltre tornerà il Wellness Pavillon dove i visitatori possono rilassarsi.

Da non perdere la sezione tematica Dog Party & Parade ed il Pet Village, i cui protagonisti sono i nostri amici a quattro zampe. L’arredo, la biancheria per la casa e l’abbigliamento per tutte le età fanno sempre da padrone. L’Associazione ’Re Use With Love’ è presente sia nello spazio del Giardino del Baraccano con i suoi bellissimi prodotti realizzati dal Laboratorio Creativo e dall’abbigliamento vintage, che nella nuova location della ex Cabina Enel ai Giardini Margherita con tre giornate dedicate alla moda sostenibile, ai tesori vintage e alla solidarietà. Alla Palazzina Liberty sabato vi sarà l’incontro sulla storia dei Giardini Margherita e su quella del caffè, mentre domenica il professor Aldo Zechini D’Aulerio parlerà su come mantenere sane le piante.