Giochi da tavolo per tutti a San Lazzaro, al via ‘Games On Board’

Bologna, 8 giugno 2023 – “Un’iniziativa che propone il gioco da tavolo e di ruolo per tutte le età come strumento di condivisione e confronto, di stimolo all’aggregazione e alla partecipazione di grandi e bambini”, definisce così, Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom Bologna, l’iniziativa ‘Games On Board’, l’evento dedicato al gioco da tavolo e di ruolo, al PalaSavena di San Lazzaro il 17 e 18 giugno, dalle 10 alle 19, e sponsorizzato dalla casa editrice ‘Boh! Edizioni’, con il patrocinio di ‘Confcommercio Ascom Bologna’. In questa ‘due giorni’ sarà possibile provare tutti i giochi possibili, su 120 tavoli in 1600mq di esposizione.

Oltre 20 associazioni del territorio gestiranno l’area del gioco libero, in cui ognuno potrà provare giochi vecchi (e famosi) e nuovi. Ci sarà poi l’area dei giochi di ruolo, gestita in collaborazione con ‘Officina Coboldi’. Attesissima la zona ‘Via Indipendenza’ in cui gli autori emergenti mettono a disposizione i propri prototipi. Sabato sera, si terrà un’asta del gioco da tavolo. Per tutta la fiera ci saranno ospiti del mondo del gioco da tavolo e di ruolo disponibili a giocare col pubblico, oltre a ospiti del mondo dei social.

“Games On Board è la nostra risposta per tutti quei giocatori, abituali e occasionali, che vogliono vivere o conoscere il mondo dei giochi da tavolo in maniera ludica e senza dover necessariamente esserne esperti. Lo scopo è più divulgativo che commerciale. C’è posto per tutti”, dichiarano soddisfatti gli organizzatori dell’iniziativa Mirko Brini e Gianluca Matera.

“Inoltre – continua Brini - una parte dei ricavati delle attività messe in piedi sono dedicate alle popolazioni alluvionate, come ad esempio i proventi delle aste andranno ad una associazione di Faenza e Forlì. In più, ci sarà una raccolta di giochi che andranno alle famiglie che hanno perso tutto”.

“La nostra missione è legata alla riaffermazione del gioco come momento di unione di famiglie e generazioni. Questa fiera vuole essere non solo di società, ma di socialità. Un ulteriore passo verso la riscoperta del gioco come puro e semplice gesto di aggregazione, scoperta e divertimento, ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di eventi di questo genere”, concludono Alessandro Roversi e Jacopo Zucchelli di ‘Boh! Edizioni’.

In termini di biglietti, il costo intero è di cinque euro, l’abbonamento per i due giorni ha un costo di sette euro mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni e i disabili. Info su [email protected]