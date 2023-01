Giornata della Memoria 2023: tutti gli appuntamenti a Bologna e provincia

Giornata della Memoria 2023: oltre 300 eventi in Emilia Romagna per non dimenticare

Bologna, 26 gennaio 2023 - Un giorno per non dimenticare la brutalità della storia. Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria, data scelta perché proprio il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz e liberati i prigionieri rimasti nel campo di concentramento. Come ogni anno dal 2005, a Bologna e provincia sono tante le iniziative per celebrare questa ricorrenza e gli eventi si prolungheranno anche nei giorni successivi.

Il Comune, in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana, Comunità Ebraica di Bologna, associazione Aned, Anpi, Fondazione Museo Ebraico, Istituto Parri, Università di Bologna e Ufficio scolastico provinciale, ha organizzato incontri e presentazioni a partire proprio del 27 gennaio, giornata in cui dalle 11.30 si terrà la seduta solenne del Consiglio comunale a Palazzo d'Accursio. Dopo i saluti e l'introduzione della presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, sarà presentato il trailer del film documentario "Sulle tracce di Mario Finzi", di Massimo Manini. A seguire, poi, l’intervento di Valentino Corvino, direttore dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Dopo la testimonianza di studenti partecipanti al viaggio della memoria 2022 di Aned Bologna, la proiezione del video "Diario del viaggio a Mauthausen, maggio 2022". Le conclusioni sono affidate al sindaco di Bologna e Città metropolitana, Matteo Lepore.

Al termine della seduta, in Manica Lunga, si terrà la presentazione a cura di Francesca Panozzo della mostra dedicata a "Mario Finzi. Un ragazzo fantastico". Allestita dal 24 gennaio, la mostra documenta la vita del pianista bolognese la cui carriera artistica fu interrotta dall’avvio della persecuzione antiebraica in Italia. Realizzata dal Museo Ebraico, è visitabile fino al 6 febbraio.

Fino al 27 gennaio l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ospita la mostra "Insegnare narrando storie. Laura Orvieto e il suo mondo", realizzata in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna.

Bologna: gli appuntamenti di sabato 28 gennaio

Dalle 18.30 alle 20, in piazzetta Pasolini 5/b, saranno proiettati due documentari a cura dell'Ordine degli architetti di Bologna. Si tratta della preview del film "Negli occhi di Guido Lara", regia di Davide Rizzo, sulla figura dell'architetto Alessandro Rimini, e del film "Lettere dall'archivio", sempre di Davide Rizzo: le storie di architetti e ingegneri espulsi o discriminati dai rispettivi ordini professionali a seguito delle leggi razziali del 1938. Interviene Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Cdec e storico dell'ebraismo e dell'età contemporanea.

Gli appuntamenti di domenica 29 gennaio: Run for Mem e le deposizione di corone ai monumenti

Alle 9.30, partenza della Run for Mem, una corsa attraverso i luoghi della Memoria, per conoscere la Shoah e conoscere la strada verso il futuro. Sono aperte le iscrizioni online gratuite alla dieci chilometri che tocca i luoghi della Memoria: il Memoriale, il monumento dedicato alla Battaglia di Porta Lame e le lapidi alla Certosa, allo stadio, ai giardini di Villa Cassarini, alla Scoletta ebraica di via Pietralata, alla Sinagoga in via Finzi e le lapidi in piazza Nettuno.

Alle 9, deposizione di una corona al Memoriale della Shoah, con saluti delle autorità e presenza dei civici gonfaloni. Alle 10, deposizione di corone al Monumento ai militari caduti nei lager (ANEI) e alla lapide dedicata agli zingari deportati, al cimitero della Certosa, viale Gandhi Alle 10.15, deposizione di una corona alla lapide in ricordo di Arpad Weisz, Stadio Dall’Ara, Torre di Maratona, piazza della Pace. Alle 10.35, deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali del nazifascismo, Giardino di Villa Cassarini, Porta Saragozza. Alle 10.50, deposizione di una corona alla lapide dedicata alla sede della Scoletta ebraica in via Pietralata 60

Alle 11, deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei Deportati ebrei, alla Sinagoga di via Mario Finzi 2. Alle 11.20, deposizione di corone alla lapide Aned e al Sacrario dei Caduti in Piazza Nettuno e alla lapide Anei, su Palazzo Re Enzo. Alle 20.30, all'Auditorium Manzoni di via de'Monari 1/2, prima esecuzione gratuita aperta al pubblico del Concerto della Memoria 2023. L'evento centrale del concerto spettacolo è l'opera per bambini "Brundibar", di Hans Kràsa, compositore ceco di origine ebraica che la scrisse e rappresentò all'interno del campo di concentramento di Theresienstadt nel 1943.



27 gennaio: gli eventi in provincia

Ad Argelato dalle 14 alle 19 la biblioteca del Centro Culturale di Funo proietta il film "Storia di una ladra di libri", tratto dal romanzo di Markus Zusak.

Alle 21 ad Anzola dell'Emilia il monologo teatrale "A come Srebrenica - una storia di assedio" di e con Roberta Biagiarelli.

A Bentivoglio alle 20.30, "Un nome leggero come il fuoco", serata di riflessioni al Centro Culturale TeZe, con le poesie tratte da "La Ballata di Jan e Versi Boemi" di Roberto Dall'Olio, interpretate da Fabrizia Lotta, musiche di B. Martinu, J. Je¸ek, I. Weber, E. Schulhoff.

A Borgo Tossignano in Sala Polivalente alle 20.30, proiezione del film “Jojo Rabbit”, introduzione a cura di Aned. Ingresso gratuito.

A Calderara di Reno, nella Casa della Cultura Italo Calvino il 27 gennaio alle 20.45 proiezione del film "Jojo Rabbit", mentre il 10 febbraio alle 20.30 presentazione del libro "Vivere, nonostante tutto", incentrato sulle memorie di Cornelia Paselli, testimone dell'eccidio di Monte Sole e scomparsa lo scorso anno.

A Castello d'Argile alle 20.30 inaugura la mostra fotografica a cura di Aned Bologna "Non era giusto non fare niente", la storia della famiglia Baroncini tra Resistenza e deportazione, allestita nella sala polifunzionale (via del Mincio 1).

A Marzabotto alle 18 nella Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria è in programma l'incontro "Deportazione e Shoah, tra memoria e testimonianze": un dialogo con Filippo Focardi, dell'Università di Padova.

A Castel Maggiore sarà distribuito nelle biblioteche di classe delle scuole primarie il volume illustrato "Il bambino del Tram" di Isabella Labate. Sabato 28 gennaio alle 21, inoltre, il teatro Biagi D'Antona ospiterà lo spettacolo “La chiave di Sara”, in cui Serena Balivo interpreta il romanzo di Tatiana de Rosnay sulla terribile vicenda del Vel’ d’Hiv, il rastrellamento effettuato dalla polizia francese nel 1942, che portò all’arresto e allo sterminio ad Auschwitz di migliaia di ebrei parigini.

Alle 20 in Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio di Galliera “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case”, brani e letture sul tema della Memoria.

La biblioteca comunale di Ozzano dell'Emilia alle 21 ha organizzato al Phi Emilia Hotel la presentazione del libro "Fiordicotone" di Paolo Casadio.

A Pianoro andrà in scena lo spettacolo teatrale "Marzabotto", scritto da Carlo Lucarelli e Matteo Belli, interpretato da Matteo Belli. Appuntamento al Teatro Arcipelago alle 21.

A San Giovanni in Persiceto alle 21 al Teatro comunale, “La stella di Joseph”, spettacolo ideato e interpretato da studenti e studentesse dell’Istituto d’Istruzione superiore “Archimede”, regia di Francesca Calderara.

Due gli appuntamenti alla Mediateca di San Lazzaro di Savena . Venerdì 27 gennaio alle 17.30 "Se questo è un uomo" lettura/spettacolo a cura dell'Associazione Legg'io, mentre domenica 29 gennaio alle 17 "Musica per non dimenticare".

A Sasso Marconi domani alle 9 al Teatro comunale proiezione del film “Mi ricordo Anna Frank”, di Alberto Negrin, riservata alle scuole (classi terze medie e studenti dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “B. Ferrarini”).

A Valsamoggia al Teatro delle Ariette alle 20.30 va in scena lo spettacolo “Cuore pensante” dal Diario 1941-1943 di Etty Hillesum; il 28 gennaio alle 20.30 al Centro sociale Pedrini di Crespellano "Il fronte che unisce. Da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema", docufilm e presentazione del progetto CAI La Camminata della Pace.

Provincia: gli appuntamenti nei giorni successivi

Mercoledì 1 febbraio alle 18 alla Casa per la Pace “La Filanda”, con diretta streaming su pagina Facebook di Percorsi di Pace, "Gli eccidi di Monte Sole: violenza, guerra e costruzione della pace", una riflessione sul nostro presente a partire dalle memorie di Monte Sole e da due libri. “Giuseppe Dossetti. Finché ci sia tempo. Pace, guerra e responsabilità storiche a partire da Monte Sole”, a cura di Fabrizio Mandreoli, interviene Angelo Baldassarri, autore di diversi studi sulle memorie di Monte Sole; e “Cornelia Paselli. Vivere nonostante tutto”, a cura di Alice Rocchi, interviene la curatrice Alice Rocchi, scrittrice e pronipote di Cornelia. Introduce e modera Beatrice Orlandini, coordinatrice editoriale di Zikkaron.

La biblioteca di Castel Guelfo Giovedì 9 febbraio alle 20.30 proietta il film “Per un’idea di Libertà”.

A Crevalcore spettacolo teatrale “Dal campo di calcio ad Auschwitz. Storia di un allenatore ebreo e della sua famiglia” basato sulla biografia di Árpád Weisz, sabato 28 gennaio alle 20.45 al Piccolo Teatro del Centro socio-culturale.

A Granarolo dell'Emilia ANPI presenta il 28 gennaio il docufilm "Stalag - I lager degli I.M.I", alle 16 in biblioteca comunale "Rodari" al Borgo Servizi.

A Minerbio sabato 28 gennaio alle 10 proiezione del cartone animato "La stella di Andrea e Tati" nella biblioteca comunale.

Lunedì 30 gennaio alle 10 presentazione del libro "I giusti in Emilia Romagna" al Teatro Palazzo Minerva. Incontro con le autrici e le classi terze della scuola secondaria di primo grado Cavour.

A Sasso Marconi sabato 28 gennaio alle 11 al Parco dell’Istituto “B. Ferrarini”, cerimonia di commemorazione di Alfonso Canova, cittadino di Sasso Marconi riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato sei cittadini ebrei di origine slava dalla deportazione con l’aiuto della segretaria Anna De Bernardo.