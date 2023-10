Giornata dei risvegli 2023: arriva la targa del presidente della Repubblica

Bologna, 2 ottobre 2023 - Sabato 7 ottobre torna per la 25esima ne in cvolta la ‘Giornata nazionale dei risvegli per le ricerca sul coma - vale la pena’, che celebra anche la nona ‘Giornata europea dei risvegli’: il programma è ricchissimo. ‘Congiungivite’ è invece lo slogan scelto per la campagna di quest’anno.

Giornata europea dei risvegli: Fulvio De Nigris mostra la targa del presidente Mattarella

La targa del presidente della Repubblica

Un’iniziativa che si lega alla Casa dei risvegli Luca De Nigris, il centro pubblico di riabilitazione e ricerca dell’Ausl. Per la 25esima edizione la manifestazione ha ricevuto quest’anno la Targa del presidente della Repubblica, prestigioso riconoscimento consegnato da Sergio Mattarella.

Il manifesto

La Giornata dei risvegli 2023 si arricchisce anche dell’esperienza ‘Bologna è cura’: un viaggio di un anno dentro la città condotto da Comune, università e Ausl insieme a tanti bolognesi di età diverse per scrivere un ‘Manifesto per la giornata dei risvegli’, a partire dall’esperienza della Casa dei risvegli e dell’associazione ‘Gli amici di Luca’. Il Manifesto sarà presentato il 7 ottobre in Cappella Farnese, a Palazzo d’Accursio (ore 14.30): sul tavolo servizi, diritti, educazione, informazione e altro ancora.

La mostra

C’è poi Alessandro Bergonzoni, testimonial della Giornata da 25 anni, che presenta una nuova campagna sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle persone in coma e sulle necessità di sostenere le loro famiglie. Domani, alle 11, inaugurerà così la mostra sui 25 anni delle campagne sociali nella sede espositiva dell’Assemblea legislativa regionale (viale Aldo Moro 50).

Open day e reading

Sabato, invece, il tradizionale ‘Open day’ sempre alla Casa dei risvegli con Csi e Avis, mentre la sera (ore 21) il Teatro Dehon ospita lo spettacolo de gli Amici di Luca dal titolo ‘Coma reading’. Lo stesso Bergonzoni sarà a Bruxelles il 19 ottobre al Teatro dell’istituto italiano di cultura per presentare lo spettacolo assieme alle persone che frequentano i laboratori teatrali della Casa, oltre che ai coordinatori artistici ed educativi. Il 19 ottobre è previsto anche un incontro - in presenza e online - alle 9.30 con l’onorevole Elisabetta Gualmini e i rappresentanti della Commissione europea e dell’European disability forum.

Domenica in piazza

Domenica 8 ottobre intanto in piazza Maggiore attività sportive, teatro, flash mob e la quarta ‘Camminata dei risvegli’, che quest’anno scandaglia i temi della prevenzione e della sicurezza stradale in collaborazione con l’Osservatorio della Regione. Dal 30 settembre al 14 ottobre, infine, il Conad del centro Vialarga darà vita a un’iniziativa solidale per la Giornata, regole di 1 euro incassatosi alcuni prodotti all’associazione Gli amici di Luca.

La congiungivite

“Tantissime iniziative in un programma ricchissimo - puntualizza Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma - Gli amici di Luca -: dalle manifestazioni in città fino allo spettacolo al Teatro Dehon, che poi andrà in tournée”. “Venticinque anni sono una grande spesa di tempo, ma non perdita - sottolinea l’attore Alessandro Bergonzoni -. Portiamo al centro l’idea di integrazione e del non far fuggire, ma ‘congiungere’, i congiunti che se ne vanno (sorride, ndr). Con ‘Congiungivite’ facciamo proprio questo: cerchiamo di sforzarci per metterci su un’altra frequenza. Non è malattia ma può contagiare, non dà dolore ma può dare piacere, non fa lacrimare come la congiuntivite ma può fare piangere”.

“Abbiamo scritto ‘Un’idea di cura’ proprio perché l’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, ma fornire un nuovo paradigma dello stare insieme - aggiunge Cristina Ceretti, consigliera comunale con delega al Welfare -. Oggi la Casa dei risvegli diventa un modello vincente di forte integrazione tra mondo sociale, sanitario cultura ed educazione”.

Speranza e rinascita

“Sono molto contenta di questo percorso di condivisione con il Comune e tutte le realtà che danno importanza ai concetti di cura, attenzione, sensibilizzazione, famiglie e persone, anche per realizzare momenti di speranza e rinascita - chiosa Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna -. Al cento ci sono sì cura medica e lavoro scientifico, ma anche percorsi fondamentali legati all’arte”.

La prevenzione

“Per gestire persone con questi problemi c’è bisogno di più, c’è bisogno di una rete dove tutta la città e le scuole possano partecipare con iniziative, anche di prevenzione degli eventi - mette in chiaro Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl -. Un’azienda sanitaria come la nostra deve sviluppare iniziative che vadano a prevenire incidenti stradali, situazioni gravi, traumi e così via. Percorsi come questo sono importanti”.

“Partecipazione, testimonianza e prevenzione sono parole fondamentali - aggiunge Maria Vaccari, presidente dell’associazione Gli amici di Luca -. Purtroppo registriamo anche un nuovo aumento delle vittime della strada, soprattutto giovani, quindi è necessario alzare ancora di più l’attenzione su queste tematiche”.