Giornate europee del patrimonio 2025 a Bologna: gli eventi. Gratis? Non tutti

Bologna, 26 settembre 2025 - Per le Giornate Europee del Patrimonio 2025, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre sono in programma a Bologna numerosi appuntamenti.

La manifestazione è coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, che, ogni anno, attraverso aperture straordinarie, visite speciali, convegni e tante altre iniziative, promuove le bellezze culturali del nostro Paese.

Il tema dell'edizione 2025 è "Architetture: l'arte di costruire".

Anche Bologna offrirà ai visitatori un ampio ventaglio di appuntamenti tra musei, siti storici e naturalistici.

Il programma delle iniziative sul portale del Ministero della Cultura, con gli orari e tutte le informazioni per partecipare, è costantemente aggiornato a cura dei luoghi della cultura.

Molti eventi sono gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione obbligatoria.

Vediamo nel dettagli il programma del weekend incluse le aperture serali.

L'elenco degli appuntamenti è in continuo aggiornamento sul sito.

1) Presentazione del libro "Beringia" di Giancarlo Marconi, Museo di Arti e Mestieri “Pietro Lazzarini” a Pianoro: Presentazione del libro Beringia, di Giancarlo Marconi. Viaggi, esplorazioni e storia di una regione ai confini del mondo. Ingresso libero e gratuito. Orario 17-19.

2) GEP 2025 | L'architettura a Claterna tra domus e teatro, Area archeologica della città romana di Claterna Ozzano dell'Emilia. Presso l’area archeologica della città romana di Claterna, si organizzano visite guidate agli scavi del teatro e della domus dei mosaici a cura delle Archeologhe della Soprintendenza ABAP di Bologna (2 turni: h 9.30 e h 11.00, massimo 25 persone a turno). Nel contempo presso la Scuola Cavalier Foresti – Al Girotondo alle ore 10.00 verrà realizzato un laboratorio didattico pensato per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni (massimo 15 partecipanti) in cui verranno realizzati i diversi elementi che componevano i tipici pavimenti delle domus, lavorando l’argilla e costruendo così un tipico pavimento romano ad esagonette. Gratuito aperto a tutti. Orario 9.30-12.

3) “L'architettura a Claterna tra domus e teatro” - visita guidata e laboratorio per bambini . Area archeologica della città romana di Claterna, Ozzano dell'Emilia. AREA ARCHEOLOGICA: Turni ore 09.30 / ore 11:00: Visite guidate agli scavi del Teatro e della Domus dei mosaici a cura delle Archeologhe della Soprintendenza ABAP di Bologna (max 25 persone a turno) Ritrovo presso il parcheggio della casa gialla. È necessario indossare scarpe comode, adatte a un percorso in parte sterrato. SCUOLA CAVALIER FORESTI - AL GIROTONDO Ore 10.00: Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni (max 15 partecipanti) Durante il laboratorio i bambini, lavorando l'argilla, potranno realizzare i diversi elementi che componevano i tipici pavimenti delle domus. Al termine dell'attività i/le partecipanti potranno assemblare le singole esagonette per costruire insieme un tipico pavimento romano. Partecipazione e ingresso gratuiti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per info e prenotazioni: 051 791337 - museo@comune.ozzano.bo.it . Evento all'aperto, in caso di maltempo l'iniziativa verrà annullata. Per l'occasione verrà messo a disposizione un parcheggio ubicato di fronte al sito archeologico e adiacente la casa gialla (Via Emilia n. 484, località Maggio, Ozzano dell'Emilia). Inoltre solo per la mattina è disponibile un parcheggio adiacente la Scuola Cavalier Foresti - Al Girotondo(Via Emilia n. 343, località Maggio). Entrambi i parcheggi saranno indicati con apposita segnaletica.

4) GEP 2025 | Riemergere dal passato. Inaugurazione della vasca romana, Complesso residenziale, via Alda Merini 2, Castenaso. Programma: Ore 10:30, saluti istituzionali delle autorità comunali alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco; ore 10:45, illustrazione dei ritrovamenti archeologici e presentazione del pannello informativo a cura della Dott.ssa Annalisa Capurso, Funzionaria archeologa della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna, e di un archeologo della ditta Tecne Srl; ore 11:15. A seguire aperitivo conviviale. Partecipazione libera e gratuita. Punto d'incontro nell'atrio e nel giardino del palazzo. Orario 10:30 - 12:30

5) RINGS70. I 70 ANNI DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI", Borgo di Dozza. Conferenze e attività per celebrare i settant’anni dall’uscita del “Signore degli Anelli”. Tra i relatori: Wu Ming 4, Paolo Nardi, Alessandro Fambrini, Andrea Cassini e Edoardo Rialti. Sabato alle ore 15:30 caccia al tesoro “La riconquista del tesoro” (su prenotazione) nel Borgo e la sera concerto acustico dei RuinThrone presso il Teatro Comunale. Mostra a tema nel Museo della Rocca. Oraio: sabato 10-22; domenica 10-19.

6) Visita guidata alla Rocca Sforzesca: dietro le quinte del cantiere di restauro, Rocca Sforzesca, Imola. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Imola Musei organizza un’apertura straordinaria e una speciale visita guidata in due turni alle ore 10 e alle ore 11.30 al cantiere di restauro delle Rocca Sforzesca, chiusa per lavori da marzo 2024. Si tratta di un’apertura straordinaria con accesso esclusivamente su prenotazione. Attualmente la Rocca Sforzesca è chiusa per lavori di restauro.

7) Chiesa, abitazione, museo, biblioteca... Casa Carducci: un edificio, tante storie Museo civico del Risorgimento e Casa Carducci. Visita alle ore 15 (replica ore 16.30). L’edificio che oggi ospita al piano terra il Museo del Risorgimento e al piano superiore l'appartamento che fu di Giosuè Carducci, ha una storia antica: una visita guidata alla ricerca delle tracce della lunga storia dell'edificio e delle sue stratificazioni e trasformazioni nel tempo. Con Matteo Rossini responsabile Casa Carducci e Otello Sangiorgi direttore del Museo del Risorgimento. Sabato (15-18) e domenica (8-18); intero 5, ridotto 3 euro

8) Come nasce un museo per ricordare, Museo per la Memoria di Ustica. Ore 17:00 Visita guidata a cura del Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi. Come si progetta un museo che ha il compito di preservare la memoria di qualcosa che è accaduto non così lontano nel tempo? Una speciale visita guidata per conoscere il processo politico, storico e culturale che ha portato alla nascita del Museo per la Memoria di Ustica. Orario 17:00 - 18:30.

9) I patrimoni dei collezionisti nell'appartamento del Cardinale Legato, Collezioni Comunali d'Arte - Palazzo d'Accursio. Visita guidata con Silvia Battistini, direttrice Musei Civici d’Arte Antica. La visita si svolge nell'ambito del convegno "Spazi dell’abitare e luoghi della collettività. Collezioni e sperimentazioni”, a cura di Silvia Battistini, Sandra Costa e Anna Rosellini. Orario: 10-21.30. Intero 4, ridotto 4

10) Esprit Nouveau: patrimonio urbano e visioni dell’abitare, Padiglione de L’Esprit Nouveau. sabato 27 settembre, il Padiglione sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata, ospitando tre visite guidate di 40 minuti: alle ore 12: “L’Esprit Nouveau: abitare in modo confortevole?” a cura di Maria Beatrice Bettazzi, U.I. Portici Patrimonio Mondiale e Archivio Storico del Comune di Bologna; alle ore 15: “Dalla cellula all'organismo: abitare con Spirito Nuovo” a cura dell’architetto Jacopo Gresleri; alle ore 17: “Il Padiglione dell'Esprit Nouveau e il quartiere fieristico” a cura dell’architetto Daniele Vincenzi.

11) La donna nella musica profana, Museo Civico Archeologico. In occasione della mostra "Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini", alle ore 17:00 lezione concerto a cura del Maestro Marco Fanti con la partecipazione del Coro Athena, nell’ambito del Festival “Voci nei chiostri”. Il Museo Civico Archeologico sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00.

12) I palazzi dei Pepoli: dalle storie del casato ai nuovi progetti di musealizzazione, Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli. Conferenza di Silvia Battistini, Mirella Cavalli e Carolina Tenti alle ore 11:00. A partire dall’inizio del Trecento, la famiglia Pepoli fu protagonista della storia di Bologna, detenendo per un breve periodo anche la Signoria della città. Il potere e la magnificenza dei membri della famiglia si tradusse in importanti imprese edilizie, tra cui gli edifici di residenza concentrati lungo via Castiglione: l’austero e merlato palazzo Pepoli Vecchio, fondato nel XIV secolo e ampliato fino al XVIII secolo, e il “palazzo nuovo”, oggi denominato Pepoli Campogrande, voluto da Odoardo Pepoli a metà del Seicento e chiaramente una delle dimore senatorie più prestigiose e innovative della città per la splendida architettura e i celebri affreschi che magnificano il casato. Nell’incontro verranno illustrati la storia, le trasformazioni degli edifici e i progetti in corso, che restituiscono alla città un patrimonio architettonico e storico-artistico di altissimo valore. Orario 11-13.

13) La Fornace Galotti, Museo del Patrimonio Industriale. Visita guidata alle ore 16:00. L'industria del laterizio ha a Bologna una lunghissima tradizione. L'architettura cittadina ne reca tracce evidenti sia nei materiali di costruzione che negli inserti decorativi di chiese e palazzi del centro storico. Lo sviluppo della città al di fuori dell'antica cerchia muraria trecentesca – tra XIX e XX secolo – avvenne in concomitanza con la nascita di numerose e moderne fornaci lungo il canale Navile. Il percorso proposto si articola proprio attorno alla storia della Fornace Galotti del Battiferro (costruita nel 1887 e attuale sede del Museo), alla tecnologia degli impianti, all'innovazione costituita dalla cottura continua nel forno Hoffmann e al ciclo di lavorazione dei laterizi. Orario 10-18. Intero 5; ridotto 3.

14) Da Ospedale della Morte a Museo Civico: la lunga storia di Palazzo Galvani, Museo Civico Archeologico. Visita guidata con Anna Dore. Dal 20 luglio 1336, giorno in cui fu posata la prima pietra della chiesa di S. Maria della Morte, primo atto della fabbrica dell'Ospedale della Morte, all'inaugurazione del Museo Civico nel 1881 quello che oggi è noto come Palazzo Galvani ha visto ampliamenti, ristrutturazioni, mutamenti d'uso, riflettendo la storia della città e delle sue istituzioni pubbliche. Una visita guidata alla scoperta dell'edificio e dei suoi legami con le collezioni che ospita. Il Museo Civico Archeologico sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00. Intero 6; ridotto 4.

15) GEP 2025 | Il palazzo delle famiglie Dall'Armi e Marescalchi a Bologna, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Palazzo Marescalchi verrà aperto al pubblico in collaborazione con la Delegazione FAI di Bologna. Per una giornata le visite rendono accessibile il palazzo sede degli uffici della Soprintendenza, di norma non aperti ai visitatori. Sarà così possibile ammirare i locali con affreschi di Guido Reni e della scuola dei Carracci, oltre alla raffinata sala ovale di impianto neoclassico ed altri ambienti con pregevoli decori. Sono previste 3 visite guidate della durata di circa 40 minuti ciascuna, con inizio alle ore 10:00 / 11:00 / 12:00 (max 25 persone per turno). Accesso libero un massimo di 25 partecipanti a turno

16) GEP 2025 | Architetture da scoprire sui colli bolognesi, Villa Guastavillani e Cenobio di San Vittore. 'apertura straordinaria della cinquecentesca Villa Guastavillani e dell'antichissimo Cenobio di San Vittore, due architetture di eccezionale interesse che dialogano con il paesaggio tutelato dei colli bolognesi. L’iniziativa è resa possibile dall’ospitalità offerta da Bologna Business School e dall’Associazione Culturale Cenobio San Vittore che la Soprintendenza ringrazia sentitamente. L'evento avrà una durata di circa due ore e si articolerà su due turni in partenza alle ore 10:00 e alle ore 10:45, si raccomanda la massima puntualità. Iniziativa gratuita e a numero chiuso con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

17) FUORI DAL MUSEO – BOLOGNA LIBERTY, Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli. Lungo un itinerario di due ore e mezza, i visitatori potranno scoprire le bellezze dell’architettura liberty nel centro storico di Bologna: da Palazzo Cavazza a Palazzo Ronzani, passando dal Cinema Modernissimo, con un esclusivo ingresso al Teatro Eden, per la cui apertura si ringrazia l’Hotel Portici di Bologna. La visita guidata partirà dall’Hotel Portici di Bologna per terminare al Museo della Storia di Bologna con una conclusione lungo il percorso museale. Orario: 10-21.30. Intero 18; ridotto 10 euro.

18) Le chiese di pellegrinaggio in Bologna, aula didattica del Museo della Beata Vergine di San Luca. Apertura straordinaria, conferenza: Le chiese di pellegrinaggio in Bologna. Dalle 17:00 alle 18:30. Il relatore tratterà della tipologia architettonica nata sulle vie di pellegrinaggio in funzione delle esigenze dei pellegrini, in particolare descrivendo le quattro chiese in Bologna che, parzialmente o totalmente, rispondono a tale schema.

19) L'Architettura del Mosaico, Museo d'arte Lercaro. Due appuntamenti speciali tra Architettura e Arte. Sabato 27 e domenica 28 settembre, alle ore 17.30, vi aspettiamo con la visita “L’Architettura del Mosaico”: un viaggio attraverso la nuova mostra del Museo, La superficie dell’anima, per scoprire l’opera di uno dei grandi protagonisti del linguaggio musivo contemporaneo, Marco De Luca, a cura di Sabina Ghinassi. Nelle creazioni di De Luca ammireremo il raggiungimento di un equilibrio formale di rara armonia, dove la superficie diventa anima delle cose del mondo. Un processo capace di generare sorprendenti architetture a mosaico, composte tanto da materiali umili – pietre, cartapesta, conchiglie – quanto da elementi preziosi come tessere vitree, ori e smalti. Il percorso si concluderà nella collezione permanente, con uno sguardo alle opere che più di altre custodiscono e rivelano uno spirito profondamente architettonico. Visite gratuite.

20) CUBO e i propri Luoghi: Cultura, Architettura e Innovazione GEP 2025, CUBO in Torre Unipol. 27 settembre 2025 dalle 14:30 alle 19:30 ingresso gratuito. Una visita speciale alla scoperta di CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, accompagna i partecipanti tra mostre d’arte contemporanea, percorsi educativi e contenuti multimediali che raccontano l’impegno del Gruppo nella promozione culturale. Un’attenzione particolare è dedicata alla storia architettonica dell’edificio che ospita CUBO, esempio significativo dell’identità e dei valori di Unipol. Un’occasione per conoscere un luogo in cui cultura, architettura e innovazione si intrecciano nella narrazione di un’impresa e del suo patrimonio.

21) Cantami una storia - concerto del Coro Stelutis presso l'Archivio di Stato di Bologna. Il dirigente dell'Archivio di Stato dott.ssa Giorgia Muratori ed il personale dell'Archivio sono lieti di invitarvi al concerto “Cantami una storia” organizzato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio in collaborazione con il Coro Stelutis di Bologna, che si svolgerà sabato 27 settembre. Direttrice Silvia Vacchi. Programma: Partire partirò (elab.G.Vacchi); Inno di Mameli (elab. G.Malatesta); Lassù sulle colline di Bologna (elab.G.Vacchi); Inno alla B.V. Di San Luca; Donne donne! (elab. S.Vacchi); Bella ciao (elab. G.Malatesta); Va pensiero (G.Verdi); Ieri mi maritai (elab.G.Vacchi); Dalle belle città (elab.G.Vacchi); Buongiorno Gaetano (elab.G.Vacchi); O cara mama (elab.G.Vacchi); In monaster (elab.G.Vacchi). A seguire il concerto il pubblico sarà invitato a partecipare a una visita guidata alla mostra mostra sull'erezione del Teatro comunale di Bologna "Pro representationibus vulgo": il nuovo Teatro Pubblico nella scena musicale bolognese tra 700' e 800'. Orario 15:45 - 18:30

22) Dentro le mura, oltre il tempo: le vite di palazzo Rossi Poggi Marsili, La Quadreria di ASP Città di Bologna. Attraverso una visita guidata sarà possibile rivivere la storia del palazzo che ospita il museo, percorrendo i suoi spazi e compiendo un vero e proprio tuffo nel passato, grazie anche alle carte e alle piante originali, provenienti dall’archivio storico, che testimoniano la continua evoluzione di questo luogo nei secoli. Orario dell’evento che si svolgerà si asabato che domenica: alle 11:30 e alle 17:00 di ciascun giorno dell’iniziativa. L’ingresso è gratuito e libero

23) PER LA “STORIA DI BOLOGNA”. Donazioni e acquisizioni d’arte della Fondazione Carisbo (2017-2025), Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo. L’esposizione informa degli accrescimenti del patrimonio artistico della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna dal 2017 a oggi, frutto di donazioni da parte di privati cittadini e di acquisizioni sul mercato antiquario. Si tratta di dipinti, sculture, disegni e incisioni che integrano le raccolte cui la Cassa di Risparmio in Bologna ha dato vita nell’arco di un secolo, poi passate alla Fondazione. Degli acquisti fanno parte una tavoletta con il Matrimonio mistico di santa Caterina d’Alessandria del bolognese Biagio Pupini, esemplata su modelli raffaelleschi, e una tela con Suonatrice di liuto di Antonio Beccadelli, attivo nella seconda metà del Settecento; inoltre una raccolta di 178 bozzetti teatrali dello scenografo bolognese Giuseppe Badiali risalenti al quarto-quinto decennio dell’Ottocento. Le donazioni sono prevalentemente costituite da opere del Novecento: tra queste 24 dipinti e oltre 50 incisioni di Francesco Giuliari, 70 opere di Ugo Guidi, 20 dipinti di Maria Petroni e circa 40 opere di Bruno Pulga, già oggetto di esposizioni personali. Apertura straordinaria 27 settembre ore 10-23, 28 settembre ore 10-19. Ingresso libero con orario continuato alle sale espositive

24) Il portico più lungo del mondo: genesi, progetti e costruzione del Portico di San Luca. Visita guidata gratuita all’interno del museo della Beata vergine di San Luca e proseguimento della visita all’Arco del Meloncello dalle 15,30 alle 17,30. La visita ha inizio sulla terrazza panoramica con vista sul portico di San Luca: approfondimenti sulla storia della sua costruzione, analisi dello stile architettonico e della sua funzione. Proseguimento nella saletta sottostante, esame dei progetti del portico di San Luca disegnati dall’Architetto Carlo Francersco Dotti, dell’Arco del Meloncello e della tela rappresentante la veduta del Santuario di San Luca dipinta da Luigi Bertelli. La visita prosegue all’Arco del Meloncello.

25) Alla scoperta del Gelato Museum, GELATO MUSEUM CARPIGIANI, Anzola dell'Emilia Come trasformare la frutta fresca in un ottimo gelato da preparare anche a casa! Include: visita guidata al museo, lezione dimostrativa, degustazione, diploma di partecipazione ed aperitivo con tagliere finger food ed assaggio di gelato gastronomico. Orario 17:30 - 19:30; biglietto intero 15, ridotto 10

26) L'enigma della Sfinge. Simboli arcani in Certosa, Cimitero Monumentale della Certosa. Visita guidata alle 0re 14:00 con Roberto Martorelli alla scoperta del significato dei simboli presenti nei monumenti della Certosa, ora Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Una passeggiata per trovare serpenti, occhi divini, sirene, conchiglie, colonne spezzate. Nulla è lasciato al caso nei sepolcri del cimitero, anche le architetture hanno un valore simbolico, e ne scoprirai alcune camminando tra sale, gallerie e portici. Un percorso che ripercorre tradizioni e culture millenarie: dall'antico Egitto al cristianesimo. Visita guidata a cura del Museo civico del Risorgimento con l'Associazione Amici della Certosa. Ritrovo all'ingresso principale del cimitero (cortile chiesa), via della Certosa 18. Orario 14-16; intero 10, ridotto 8.

1) Apertura serale di Palazzo Pepoli - Museo della storia di Bologna, Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli rimane aperto al pubblico fino alle 22:00 con ingresso a €5,00, con accesso libero alla sua corte coperta e al Caffè Storico Pepoli per la serata. orario 11.21.30

2) Per imagines. Classici latini e libri d'artista da Dürer a Picasso, Museo Civico Medievale. Visita guidata alla mostra “Per imagines. Classici latini e libri d'artista da Dürer a Picasso” alle ore 21:00. Verrà illustrato come personalità artistiche tra loro anche profondamente differenti hanno saputo reagire agli stimoli dei modelli letterari antichi, in un'operazione di rielaborazione e rivitalizzazione del classico, che prende nuova forma attraverso la trasposizione dal codice verbale, spesso mediato da una riscrittura o traduzione moderna, al codice visuale. Orario: sabato 10-21.30; domenica 10-19.

3) L'arte di costruire il rinascimento: visite guidate a Palazzo Boncompagni. In occasione delle GEP 2025, Palazzo Boncompagni apre le sue porte per visite guidate ed aperture straordinarie serali. Palazzo Boncompagni, costruito a metà del XVI secolo, si trova nel centro storico di Bologna. Nel Palazzo visse Papa Gregorio XIII, prima Cardinale Ugo Boncompagni, e che risiedette qui fino alla elezione al soglio pontificio nel 1572. Saranno visitabili le sale e l’architettura del Palazzo, esempio del maturo Rinascimento italiano: la scala elicoidale del Vignola, la loggia con il colonnato intarsiato, le salette recentemente restaurate denominate Boncompagnina, la corte e l’albero di magnolia e la Sala del Papa e i suoi affreschi. La domenica mattina le visite guidate saranno arricchite anche dall’accesso al giardino. Visite guidate 27 settembre alle ore 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Visite guidate 28 settembre alle ore 10, 11 e 12. Costo intero 9.50.

4) Al di là dei confini. Luoghi sacri condivisi, Collezioni Comunali d'Arte - Palazzo d'Accursio. ORE 19:00 Visita guidata alla mostra fotografica. Si tratta di un pellegrinaggio visivo da uno spazio sacro all’altro attraverso un Mediterraneo plurale, crocevia dei grandi monoteismi: Cristianesimo, Ebraismo e Islam. Qui la concentrazione di differenti etnie, credenze, pratiche non sempre si traduce in scontro, ma in occasione di scambio e convivenza. Nel senso comune, un santuario sembra poter essere abitato solo da una religione. Tuttavia, non è raro che i fedeli oltrepassino temporaneamente i confini religiosi per andare a pregare nel luogo dell’Altro. Senza desiderio di conversione, sono spesso alla ricerca di una grazia che chiedono a figure sante comuni. Meno diffuso in Occidente, questo fenomeno è molto più frequente sulle sponde meridionali e orientali del Mediterraneo, segnate dall’impronta dell’Impero Ottomano, dove si intrecciano i molteplici rami dei monoteismi. Orario 19-20

5) Visita alla Torre dell’Orologio, Torre dell'Orologio - Palazzo d'Accursio. Visita guidata con apertura straordinaria dalle ore 18.40 alle ore 22.00. La Torre dell'Orologio di Bologna è stata costruita verso la metà del XIII secolo. Collocata all'angolo fra le attuali via IV Novembre e Piazza Maggiore, costituisce il nucleo iniziale di Palazzo d'Accursio. Ospita un orologio del diametro di 6,40 m, tra i più grandi d'Italia. Sono fruibili i due affacci sulla città, quello merlato e la terrazza in cima alla torre, sopra al meccanismo dell'orologio. Orario: Ingressi ogni 20’ in caso di ritardo non sarà concesso salire al turno successivo e non sarà previsto alcun rimborso. Presentarsi all’ingresso 5 minuti prima dell’orario prenotato. Costo 1 euro.

6) L'architettura del Conte Mattei: La Rocchetta - Apertura straordinaria con aperitivo e musica dal vivo Archivio Museo Cesare Mattei aps, Grizzana Morandi. Apertura straordinaria del museo, aperitivo con sottofondo di musica dal vivo. Orario 18-20

7) Armonie di luce e proporzioni – apertura straordinaria con percorso guidato Museo del Cielo e della Terra – sezione di Fisica Experience, San Giovanni in Persiceto. apertura straordinaria con percorso guidato. Evento speciale per scoprire come la scienza possa svelare l'arte di costruire e prendere forma attraverso le note musicali lasciandosi guidare lungo il percorso dalla musica dal vivo e dal bagliore soffuso delle candele. La prenotazione all’evento è obbligatoria contattando la segreteria del museo tramite mail o telefonicamente. Biglietto 7 euro.

1) Un museo tra le mani (visita guidata e laboratorio), Museo della Preistoria Luigi Donini, San Lazzaro di Savena (BO): Le ossa fossili dei grandi protagonisti della Cava a Filo sono le architetture che ci permettono di ricostruire il passato del nostro territorio. Realizziamo anche noi i nostri fossili per il nostro Museo in miniatura da portare a casa! Evento per tutti gratuito. Dalle 18.30 alle 18.

2) La spannocchiatura: pomeriggio creativo, laboratorio per bambini e bambine, Museo di Arti e Mestieri “Pietro Lazzarini” Pianoro. Spannocchiare: aprire il cartoccio della pannocchia e legarle a mazzi (al ròz) da appendere al pergolato (al sperglèr). Preparare il paglione (al paión), il materasso riempito con le foglie della pannocchia. Laboratorio “Origami: la natura prende vita con la magia della carta”. Spillatura del vino dal tino tramuder al vén. Merenda insieme. ingresso libero e partecipazione ai laboratori a offerta libera. Orario 16.30-18-30

3) “Itineranti. Quando il campanile era una torre” - trekking Museo della città romana di Claterna Ozzano dell'Emilia. A Marzabotto, oltre a una escursione a piedi alla scoperta dei territori storici della resistenza, si terrà anche una performance artistica partecipativa (di Ca’Inua) e l’inaugurazione di un’opera d’arte pubblica (a cura di Fargo): per non dimenticare l’ecosistema formato da radici di terra e di storia, di cura e consapevolezza. h 9.00 PARTENZA: parcheggio di fronte a Cellulosa (ex Cartiera) – Lama di Reno. h 18.00 ARRIVO: Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria, Via Porrettana Sud 13, Marzabotto. Info sul sito. Intero 10; ridotto 5.

4) Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria" al Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" e Parco archeologico di Kainua, Marzabotto (BO)

5) Di uso in uso: architettura in trasformazione, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Museo Morandi. Il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi propone una visita guidata tematica alle ore 11:00. Un percorso speciale dedicato alle vicende storiche e politiche che, in poco più di 100 anni, hanno trasformato il Forno del Pane nel MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, seguendo il progetto architettonico di Aldo Rossi. Intero 6; ridotto 4.

6) Domenica al museo: grandi trasformazioni, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Museo Morandi. Il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi propone una visita animata per famiglie con bambine e bambini da 6 a 11 anni accompagnati da un adulto alle ore 16:00. Un percorso speciale pensato per scoprire e ricostruire insieme attraverso immagini d'archivio, progetti, documenti e attività di laboratorio, la storia di un edificio che, in poco tempo, si è trasformato tante, tantissime volte.

7) Archeologia delle Vie d'acqua, Museo del Patrimonio Industriale. Ore 16:00. Un percorso per approfondire la nascita, lo sviluppo, gli utilizzi e le sopravvivenze legate all’antico sistema idraulico artificiale di Bologna realizzato tra il XII e il XV secolo. Pannelli, plastici ed exhibit consentiranno di ripercorrere la mappa dei canali che hanno caratterizzato lo sviluppo urbanistico di Bologna: dalle chiuse a Casalecchio di Reno e a San Ruffillo, fino al Sostegno di Corticella. Particolare attenzione verrà dedicata ai manufatti idraulici che ancora recano tracce degli antichi utilizzi come la pellacaneria di Via della Grada e i Sostegni lungo il Canale Navile, utilizzato per secoli per la navigazione da Bologna a Malalbergo sino al Po, a Venezia e al commercio internazionale. Intero 5; ridotto 3.

8) L'ingegno delle donne, Museo Civico Archeologico. Ore 11:00 Laura Marchesini, incontra il pubblico davanti alla vetrina nell'atrio del museo. Il Museo Civico Archeologico, all'interno della rassegna “Il Medagliere si rivela”, presenta una piccola esposizione dal titolo "L'ingegno delle donne" a cura di Paola Giovetti e Laura Marchesini. Attraverso alcune significative medaglie della collezione numismatica del museo verrà ripercorsa la storia di alcune figure femminili, che dal Rinascimento all'Ottocento, si sono distinte nell'arte, nella musica, nella letteratura e in vari ambiti della cultura, della finanza e della politica. Il Museo Civico Archeologico sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00.

9) Il Palazzo della Musica, Museo internazionale e biblioteca della musica. Visita guidata alle ore 17:00 agli affreschi di Palazzo Riario Aldini Sanguinetti con Enrico Tabellini, referente delle collezioni del museo, e Marcella Culatti, storica dell’arte. Ci sono luoghi a Bologna che tutti conosciamo di nome, ma che raramente abbiamo l’occasione di esplorare a fondo. Palazzo Riario Aldini Sanguinetti, odierna sede del Museo della Musica, è uno di questi. La sua storia affonda le radici nel ‘500, quando la famiglia Riario costruì il primo palazzo, le cui decorazioni e la cui facciata vennero coperte dalle attuali controsoffittature. La facciata venne completamente ridisegnata nel 1798 da Giovanni Battista Martinetti su incarico del nuovo proprietario, Antonio Aldini. Negli stessi anni, Aldini chiamò i più celebri artisti bolognesi – tra cui Pelagio Palagi, Antonio Basoli e Vincenzo Martinelli – per decorare le sale. Dopo la rovina politica ed economica di Aldini, il palazzo passò di mano in mano (anche Rossini vi soggiornò per breve tempo) fino ad arrivare nel 1870 alla famiglia Sanguinetti, la cui ultima discendente, Eleonora, lo donò al Comune di Bologna. Orario: sanato (10-18.30); domenica (10-18.30).Intero 5, ridotto 3.

10) Alla scoperta del Museo della storia di Bologna, Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli Bologna (BO). Una speciale visita della durata di un’ora e mezza accompagnati da una guida specializzata lungo il Museo della Storia di Bologna: una passeggiata dagli Etruschi ai Bentivoglio, da Carlo V a Giorgio Morandi. Orario dell’evento: h 15:00-16:30 Visita guidata in lingua inglese, h 17:00-18:30 Visita guidata in italiano. (Visita guidata gratuita con acquisto del biglietto di ingresso al museo secondo tariffario). Orario: 11-19.30. Costo: intero 10, ridotto 5.

11) Architetture reali e virtuali a Opificio Golinelli, Opificio Golinelli. Domenica 28 settembre Opificio Golinelli apre le sue porte al pubblico in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, proponendo un’esperienza interattiva che intreccia patrimonio architettonico e innovazione digitale. Brevi visite guidate condurranno le/i partecipanti alla scoperta della storia dell’architettura di riqualificazione industriale di Opificio e del Centro Arti e Scienze Golinelli, progettati rispettivamente da diverserighestudio e Mario Cucinella: la visita offrirà spunti di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica, grazie alle sue scelte consapevoli di edificazione. Il percorso includerà anche il racconto di una selezione di opere d’arte della Collezione Privata Marino Golinelli, in un dialogo tra arte e scienza. In parallelo saranno allestite postazioni di Virtual Reality per sperimentare LABYRINTH, la prima area espositiva della Golinelli Digital Gallery, un’esperienza immersiva a 360° che fonde arte, architettura digitale e narrazione. Dalle 16:00 alle 20:00 brevi visite guidate. La prenotazione va effettuata compilando il seguente Google Form Giornate Europee del Patrimonio 2025 | Architetture reali e virtuali a Opificio Golinelli - Domenica 28 settembre. Orario 16-19.30. Costo 1 euro.

12) Visita guidata al Museo del Legno (Xiloteca) al Metato seccatura castagne. Laboratorio per bambini e... Xiloteca e Castagneto didattico sperimentale di Granaglione. Dalle 10.30 alle 11,30: visita guidata al Museo del Legno (Xiloteca) situato all’interno del Castagneto didattico di Granaglione, visita guidata al Metato per la seccatura delle castagne ed alle aree più significative del Castagneto. La visita guidata a cura dell’agronomo Ugo Neretti. Dalle 11,30 alle 12,30: su prenotazione laboratorio per bambini. Dalle 11,30 alle 12,30: su prenotazione degustazione Birra artigianale alle castagne Beltaine o succo di frutta, con biscotto e crescenta. Dalle 11,30 alle 15: relax all’ombra dei castagni. Abbigliamento consigliato: scarpe trekking, pantaloni lunghi. Su prenotazione: Laboratorio per bambini (minimo 10 partecipanti) 5 euro a partecipante. Prenotazioni: amministrazione@coperativasocialemonghidoro.com. Degustazione (minimo 10 partecipanti) 15 euro a partecipante. Intero 3 euro; ridotto2.

13) “Costruire per il cibo: archeologia sperimentale della preparazione degli alimenti nell’Età del Bronzo al Museo Civico Archeologico A. Crespellani, Rocca dei Bentivoglio.

Giornata dedicata all’archeologia sperimentale con attività dimostrative, ricostruzioni di strutture e oggetti per la preparazione del cibo nell’età del bronzo a cura dell’Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà. Ingresso gratuito alla Rocca e al Museo. Ingresso libero e gratuito. Alle ore 15 e 17 “Cosa resta della cucina” visite guidate gratuite tematiche alla collezione del Museo Civico Archeologico A .Crespellani a cura di Matteo Tirtei. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata (051 836441 tutti i giorni dalle 10 alle 13 oppure prenotazioni@roccadeibentivoglio.it. Orario 15:00 - 19:00

14) Palazzo Davia Bargellini. Architettura di interni di una dimora storica, Museo Davia Bargellini. Visita guidata alle ore 10:00 al Palazzo Davia Bargellini, che da più di un secolo ospita il Museo Davia Bargellini. Dalla facciata, con i suoi emblematici Telamoni, si passerà all'interno dell'atrio, osservando il cortile e il giardino; si percorrerà lo scalone senatorio, apprezzando usi e caratteri dell'architettura degli edifici nobiliari della Bologna barocca. La visita proseguirà all'interno del museo che occupa un appartamento del piano terreno, e sarà l’occasione per osservare le decorazioni in stucco e il sontuoso camino, rivivendo l'interno di una dimora patrizia, grazie anche alla palazzina arredata del XVIII secolo. Gratuito fino ad esaurimento posti. Orario 10-11.30

15) LE PIETRE DELLA CITTA - Visita guidata itinerante, Collezione di Mineralogia Museo Luigi Bombicci. In giro per il centro storico di Bologna, dove i vostri occhi impareranno a riconoscere la selenite presente nei basamenti di tante delle torri bolognesi e nelle antiche mura della città, o i fossili nascosti nei lastroni di rosso ammonitico che quotidianamente calpestiamo con i nostri piedi. Termineremo la visita nella Collezione di Mineralogia “Museo Luigi Bombicci” dove scopriremo tante curiosità sui materiali lapidei da costruzione. Il ritrovo è alle 9.45 presso la statua del Nettuno, nell’omonima piazza. Orario: 09:45 - 12:30 Gratuito su prenotazione. Età: adulti e famiglie con ragazzi dai 13 anni in su. Numero massimo di partecipanti: 20 Il biglietto gratuito si acquista online al link : https://sma.unibo.it/it/agenda/sma-per-le-giornate-europee-del-patrimonio-2025

16) Città del patrimonio Attività per le famiglie, Musei nazionali di Bologna - Pinacoteca nazionale di Bologna. Domenica 28 settembre, ore 16.30 . I servizi educativi della Pinacoteca Nazionale di Bologna, in collaborazione con l’associazione Senza titolo, propongono una visita e un laboratorio adatti a bambini tra 6 e 11 anni accompagnati da un adulto sul tema scelto dal Consiglio d’Europa per questa edizione delle Giornate Europee del Patrimonio: Architetture: l’arte di costruire. Torri, chiese, piazze, palazzi e scorci dipinti non sono solo sfondi ma raccontano storie di comunità e identità collettive. L’architettura è molto più che costruzione: è memoria, racconto e visione del mondo, riflette istanze civiche, sociali e religiose e ci parla di comunità, di appartenenza e di trasformazione. Durante il laboratorio, bambini e bambine, insieme alle loro famiglie, saranno invitati a progettare e costruire una città immaginaria dove ogni edificio creato diventerà parte di una grande mappa collettiva, una città del patrimonio, in cui ogni spazio riflette una storia, un’idea o un desiderio per il futuro. La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo con prenotazione obbligatoria entro il giorno prima all’indirizzo mn-bo.prenotazioni@cultura.gov.it, specificando nome e cognome dei partecipanti.

17) Fuori dal Museo - I portici di Bologna - Visita in lingua inglese, Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli. Una visita in lingua inglese alla scoperta di alcuni degli esempi più classici dei portici di Bologna, patrimonio UNESCO dal 2021: una passeggiata attraverso uno dei caratteri architettonici che hanno fatto la storia della nostra città dal Medioevo a oggi. La visita guidata partirà dal Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli per poi proseguire all’esterno, in centro storico.Orario 11. 19.30; intero 18, ridotto 10

18) IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile Itinerario a piedi e performance. Ex Cartiera Marzabotto. Un itinerario a piedi che intreccia arte, natura e memoria per raccontare il territorio, le sue radici di resistenza e le nuove forme di resilienza che nascono dalla cura dell’ecosistema e dalla vita comunitaria. Il percorso parte dall’ex Cartiera di Lama di Reno, luogo di memoria e rigenerazione, con visita agli spazi in riqualificazione e ai murales dei Pennelli Ribelli. Prosegue con l’inaugurazione dell’opera murale di Fargo per il progetto Ruralis, occasione per riflettere sul legame tra creatività e territorio. Dopo le camminate nei luoghi della Resistenza, la tappa conclusiva sarà all’auguraculum di Kainua (area archeologica del MNEMA), con un’azione collettiva di arte pubblica partecipativa a cura di Ca’ Inua. Gratuito aperto a tutti.