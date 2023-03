Glicini in fiore a Bologna, dove vederli: ecco la mappa

Bologna, 31 marzo 2023 – Con l’arrivo della primavera non fioriscono solo i tulipani. A Bologna fioriscono i glicini, piccole piante rampicanti che colorano la città con grappoli di fiori lilla. Ecco di seguito la mappa dei glicini di Bologna e dintorni fornita da Diverdeinverde per fare delle passeggiate profumate.

L’iniziativa

"Dove Fioriscono i glicini” è l’iniziativa di Diverdeinverde Off e Fondazione Villa Chigi giunta alla settima primavera. Grazie alla mappatura dei glicini fornita puntualmente ogni anno è possibile fare passeggiate per la città per ammirare queste splendide fioriture sui muri di ville e palazzi visibili dalla strada. E grazie alle tantissime segnalazioni, la mappa dei glicini di Bologna e dintorni si fa sempre più ricca.

Che cos’è il glicine

I glicini sono piante rampicanti a foglia caduca comprese nella famiglia delle Leguminose.

I primi glicini sono stati introdotti nei parchi e giardini d’Europa, a partire da quelli inglesi, nel XVIII secolo e sono divenuti ben presto fra le piante esotiche più diffuse e apprezzate grazie alle loro spettacolari e profumate fioriture. Ma l’Occidente venne presto superato dall’arrivo di due specie asiatiche, W. sinensis e W. floribunda, oggi di gran lunga le più conosciute e coltivate.

I glicini sono rampicanti a fusto legnoso e possono raggiungere dimensioni notevoli. Soprattutto W. sinensis cresce fino ad altezze superiori ai 10 metri, rivestendo rapidamente muri, pergole, balaustre, colonne e vecchi alberi.

Oltre al tradizionale colore violetto dei fiori, più o meno intenso, alcune varietà presentano infiorescenze bianche, rosate o porpora. Il profumo dolce e intenso dei fiori, ricchi di nettare, portò i botanici di un tempo ad attribuire i glicini al genere Glycinia.

Come fare una segnalazione

Si può segnalare la presenza di glicine scrivendo una mail a [email protected], purché la pianta sia visibile dalla strada e che vi sia un indirizzo con un numero civico.

La mappa del glicine

Le vie bolognesi dove trovare il glicine

Via degli Angeli, 3

Via S. Giuliano, 3

Vicolo Malgrado, 3

Via de' Marchi, 4

Via Dante, 17

Via Augusto Murri, 3

Via Gian Battista Gandino, 17

Via Gian Battista Gandino, 43

Via I. B. Beccari, 5

Via Augusto Murri, 207

Via Castiglione, 134

Via dei Sabbioni, 23

Via Vallescura, 2

Via Francesco Petrarca, 41

Via Saragozza, 140

Via di Ravone, 19

Via di Ravone, 26

Via della Palma, 2

Viale Giambattista Ercolani, 1

Via Azzurra, 13

Viale Roma, 21

Via Paolo Fabbri, 24

Via di Frino, 3

Via di Corticella, 2

Via Santa, 2

Via Vittorio Putti

Via Azzo Gardino, 57

Via S. Vitale, 94

Via Clotilde Tambroni, 18

Via della Barca, 19

Via Agamennone Zappoli, 4

Via Augusto Murri, 58

Via Saragozza, 142

Via XXI Aprile 1945, 21

Via Fioresi Garzia, 3

Via di Gaibola, 18

Via Saragozza, 220

Via Dossi Dosso, 20

Via Luigi Calori, 13

Via Castiglione, 109

Via Vittorio Bigari, 14

Via Luigi Concato, 1

Via Castiglione, 144

Via dell'Osservanza, 15

Via dell'Osservanza, 68

Via dell'Osservanza, 33

Via dell'Osservanza, 86

Viale Aldini, 31

Viale Aldini, 35

Via Orfeo, 39

Via S. Giuliano, 5

Via S. Giuliano, 7

Via Pontevecchio

Via Pianoro, 11

Vicolo Fantuzzi

Via Sante Vincenzi, 2

Via Scipione Dal Ferro, 10

Via Giuseppe Dozza, 32

Viale Felsina, 18

Via del Cestello, 4

Via del Cestello, 6

Viale del Risorgimento, 10

Via Antonio Pacinotti

Via Azzurra, 1

Mura di Porta D'Azeglio, 1

Via Alessandro Guidotti, 35

Via Giambattista Martini, 4

Via Giambattista Martini, 7

Via Giambattista Martini, 9

Via Giambattista Martini, 11

Via Parisio, 24

Via Parisio, 28

Via Coriolano Vighi, 33

Via Don Luigi Sturzo, 41

Via Pelagio Palagi, 36

Via Scipione Innocenti, 25

Via Sabotino, 1

Via Gino Rocchi, 2

Via di Casaglia, 39

Via Siepelunga, 69

Via Rodolfo Morandi, 7

Via Giacomo Filippo Novaro, 33

Via Gaspare Tagliacozzi, 30

Via San Mamolo, 169

Via Francesco Petrarca, 42

Viale Giosuè Carducci

Via Parisio, 26

Via Francesco Petrarca, 28

Via Bellinzona, 9

Via Odone Belluzzi, 5

Via Rodolfo Audinot, 20

Via Alessandro Guidotti, 52

Via dell'Intagliatore, 2

Via Pier Paolo Molinelli, 21

Via della Foscherara, 2

Via Francesco Cilea, 4

Via Belmeloro, 5

Via Sergio Tavernari, 2

Via Giovanni Spataro, 17

Via Enrico Redenti, 10

Mura Anteo Zamboni, 1

Via Carlo Goldoni, 18

Via degli Scalini, 3

Via della Salute, 7A

Via Alessandro Guidotti, 48

Via Azzurra, 10

Via Scandellara, 2

Via Scandellara, 18

Via del Terrapieno, 1

Via Vermiglia

Via Mondo, 58

Via Gaspare Tagliacozzi, 22

Via Pier Paolo Molinelli, 19

Via Santa Liberata, 1

Via Bellaria, 6

Via dell'Angelo Custode, 4

Via Toscana, 206

Via Toscana, 170

Via Croara, 25

Via di Corticella, 190

Viale Europa

Via Zanardi, 129

Via Zanardi, 355

Via Zanardi, 378

Via Zanardi, 385

Via Zanardi, 514

Via Valdossola, 32

Via XX Settembre, 52

Via Giacomo Antonio Perti, 24

Via Duccio Galimberti

Via Giacomo Filippo Novaro, 55

Via Siepelunga, 72

Via Risorgimento, 6

Viale Carlo Berti Pichat, 5

Via Arrigo Boito, 3

Via Filippo Turati, 2

Via Testoni, 8

Via Giuseppe Mezzofanti, 2

Via Castelfidardo, 6

Via Cristoforo Colombo, 52/A

Via Giacomo Matteotti, 163

Via Pellegrino Antonio Orlandi, 11

Via Angelo Venturoli, 21

Via Irnerio, 42

Via Toscana, 5

Via Pier Antonio Rappini, 16

Via Dè Preti, 24

Via Stanislao Mattei, 3

Via Carlo Francesco Dotti

Via Pier De' Crescenzi, 14/2

Via P. Nenni, 3

Via Battindarno, 47

Via della Pietra, 7

Via del Lavoro, 21

Via Giuseppe Garibaldi, 5

Via Bondanello, 24

Via Bondanello, 70

Via Bondanello, 129

Via Bondanello, 110

Via Bondanello, 100

Via Giacomo Matteotti, 101

Via Giacomo Matteotti, 34

Via Gramsci, 64

Via Antonio Meucci, 11

Via Nazionale, 5

Via Vallescura, 1

Via Pietro Gamberini, 2

Via Vallescura, 3

Via Monti, 1

Via Mario Bastia, 31

Via Mazzini, 119

Via Antonio Stoppani, 1

Via Toscana, 11

Via Augusto Murri, 147

Via Scuole Farneto, 1

Via Santissima Annunziata, 3

Via Bruno Buozzi, 18

Via di Casaglia, 79

Via Saragozza, 236

Via Clotilde Tambroni, 14

Via Cherubino Ghirardacci, 14

Via Francesco Orioli, 5

Piazza S. Giovanni in Monte, 1

Via Lemonia, 97

Via Paolo Fabbri, 33

Via del Monte, 8

Via Saliceto, 1

Via Calzavecchio

Via L. da Vinci, 9

Via Tolara di Sopra, 78

Via del Borgo di S. Pietro, 95

Via S. Giuliano, 10

Via del Paleotto, 11

Via Odone Belluzzi, 9

Via Bellacosta, 14

Via I. B. Beccari, 4

Via Augusto Murri, 46

Viale Giovanni Gozzadini, 1

Parco di Villa Angeletti

Via Marsala, 2

Via Porrettana

Via Siepelunga, 16

Mura di Porta S. Vitale, 8

Via Bondanello, 43

Via Giovanni Segantini, 26

Via Antonio Gramsci, 35

Via Francesco Zanardi, 40

Collegio Di Spagna

Via Alessandro Algardi, 14

Via Giovanni Antonio Sacco

Via Alessandro Algardi, 3

Via de' Carracci, 27a

Via Marcantonio Franceschini, 25

Via Alessandro Algardi, 17

Via Giovanni Paolo Martini, 12

Via Giovanni Paolo Martini, 7

Via Giovanni Paolo Martini, 5

Via Luigi Valeriani, 13

Via Guido Guinizelli, 8

Giardino Peppino Impastato

Via di Saliceto, 19

Ponte Della Bionda

Via Berretta Rossa, 29

Via Berretta Rossa, 68

Vicolo della Neve, 7

Via Francesco Zanardi, 59

Via Paolo Fabbri, 88

Via Cassino, 13

Via Due Madonne, 65

Giardino San Leonardo

Via Mario Musolesi, 20

Via Antonio Gandusio, 35

Cimitero Militare Polacco di Bologna

Via Saragozza, 234

Via di Corticella, 186

Teatro Il Celebrazioni

Palazzo de' Rossi

Via Azzurra, 6

Via Toscana, 1

Via Frassinago, 22

Via Francesco Orioli, 9

Le Serre dei Giardini Margherita

Via Angiolo Poliziano, 6

Via Bologna, 15

Via Luigi Silvagni, 27

Via di Casaglia, 40

Via di Casaglia, 37

Via Piero Gobetti, 53

Via Carlo Cignani, 43

Via Rimini, 2

Via Carlo Alberto Pizzardi, 18

Via Pompeo Vizzani, 51

Via del Lido, 15

Viale Enrico Panzacchi, 1

Viale E. De Amicis

Via Caterina Sforza, 5

Viale Francesco D'Agostino, 153

Via Caterina Sforza, 3

Viale Paolo Galeati, 28

Viale G. Carducci, 49

Via Stazione, 81

Via Pietro Nenni

Via XX Settembre, 37

Via A.Ascari, 15

Via Cavalle, 19

Via Leone Tolstoi, 1

Via G. Massarenti, 11

Via Valle Verde, 23

Via Nazionale, 132

Via Lodovico Savioli, 36

Via Severino Ferrari, 1

Via Ludovico Ariosto, 2

Via G. Leopardi, 93

Via Berretta Rossa, 2

Via Odofredo, 3

Via Francesco Petrarca, 37

Via Francesco Petrarca, 22

Circonvallazione Dante, 30

Via Vittorio Veneto, 44

Via L. Venturini, 13

Via L. Venturini, 49

Viale Edmondo de Amicis, 193

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 126

Via Santa Lucia, 7

Viale Guglielmo Marconi, 159

Via Arrigo Boito, 8

Via Sforza, 36

Via Ortignola, 18

Via Villa Clelia, 21

Viale Francesco D'Agostino, 147

Via Emilia Ponente, 175

Via Lionello Spada, 37

Via del Giglio, 6

Via Roncaglio, 7

Via Azzurra, 3

Via delle Scuole, 38

Via della Rampa, 12

Via Paolo Fabbri, 34

Via Oreste Regnoli, 13

Via Caduti di Amola, 4

Via Contessa Matilde, 10

Via Pio La Torre

Via Trieste, 15

Via Ferrara, 96

Via Giuseppe Galletti, 17

Via Giuseppe Verdi, 1

Via Andrea Costa, 21

Via S. Donato, 119

Via degli Angeli, 32

Via Piave, 25

Via Ivo Peli, 21

Via del Lavoro, 1

Via dell'Artigiano, 28

Via S. Donato, 52

Via S. Donato, 66

Via Speranza, 23

Vicolo Quartirolo, 9

Via Modena, 10

Via Giuseppe Garibaldi, 47

Via Solferino, 39

Via Belfiore, 3

Via Luigi Balugani, 17

Via Puglie, 2

Via Stiore, 11

Via Stiore, 17

Via Ca' Agostini, 1

Via Mulino, 1

Via Niccolò Machiavelli, 2

Via S. Rocco, 5

Viale dei Martiri, 3

Via Contessa Matilde, 5

Via Contessa Matilde, 8

Via E. Carnevali, 97

Via C. Pedrini, 1

Via Stella, 22

Via Venturi, 18

Via Venturi, 23

Via Venturi, 35

Via Monteveglio, 1

Via Abruzzo, 13

Via Niccolò Machiavelli, 18

Via Niccolò Machiavelli, 6

Via Risorgimento, 140

Via Francesco Raibolini il Francia, 58

Via Vittorio Putti, 11

Via Frassinago, 24

Via dell'Osservanza, 62

Via Francesco Petrarca, 11

Via A. Masini, 17

Via Oreste Regnoli, 2

Via Toscana, 47

Viale XII Giugno, 10

Viale XII Giugno, 12

Via Nuova Sabbioso, 22

Via Nuova Sabbioso, 26

Via Nuova Sabbioso, 76

Via Leone Tolstoi, 3

Via dell'Osservanza, 66

Via Francesco Petrarca, 6

Via Amalfi, 6

Via Venezia, 58

Via Amalfi, 1

Via Belvedere, 39

Via del Lido, 68

Via Guglielmo Marconi, 130

Via Belvedere, 22

Via del Lido, 106

Via G. Carducci, 21

Via Calzavecchio, 50

Via Don Luigi Sturzo, 42

Via Pighini, 6

Via Tommaso Campanella, 60

Via della Senarina, 7

Via Ettore Petrolini, 2

Via Galliera, 19

Via Canaletta, 78

Via Galliera, 13

Via Stendhal, 22

Via George Gordon Byron, 4

Via Camillo Procaccini, 7

Punto 404

Via Antonio Zanolini, 33

Via Camillo Cavour, 21

Via Giuseppe Bentivogli, 76

Via della Torretta, 3

Via della Torretta, 9

Via della Torretta, 47

Via Irma Bandiera, 9

Via Panoramica, 12

Via Setta, 122

Via Genuzio Bentini, 6

Via di Corticella, 226

Via Longarola, 34

Via Antonio Gramsci, 21

Via Don Minzoni, 34

Via Bel Poggio, 6

Via Tiro a Segno, 10

Via Tiro a Segno, 12

Via Sabbioni, 1

Viale Guerrazzi, 17

Via Antonio Cicalini, 6

Via N. Baldini, 5

Via Azzurra, 1

Trattoria Ganzole

Via G. Garibaldi, 21

Via Eustachio Manfredi, 12

associazione il vagabondo - canile sasso marconi

Via Savonarola, 8

Via della Costituzione, 11

Via S. Donato, 135

Via S. Donato, 123

Via S. Donato, 95

Via S. Donato, 89/2

Piazza Malpighi, 6/A

Via Provinciale, 75

Via XX Settembre, 35

Via Giambologna, 10

Strada Provinciale di Crevalcore, 1

Via Collegio di Spagna, 2

Via Abbazia, 12

Via S. Rocco, 5

Via S. Rocco, 7

Via S. Rocco, 9

Viale dei Martiri, 56

Via Mulino, 11

Via Palazzetto, 2

Via Palazzetto, 4

Via Acqua Fredda, 1

Viale di Nomadelfia, 12

Via Cappuccini, 18

Via Francesco Zanardi, 42

Via Beniamino Andreatta, 5

Via Monteveglio, 3

Via Monteveglio, 48

Via Monteveglio, 56

Via G. Matteotti, 61

Via Amedeo Gordini, 3

Via P. Nenni, 4

Via E. Carnevali, 99

Via Circonvallazione Nord, 63

Via Cesare Lenzarini, 7

Via Cesare Lenzarini, 10

Via Provinciale, 29

Via Landa, 45

Via Landa, 38

Via Landa, 47

Via Gesso, 144

Via L. Tinti, 5a

Via delle Torri, 16

Via del Meloncello, 10

Via Giuseppe Galletti, 7

Via Gianni Palmieri, 3

Via Francesco Cavazza, 5

Via Emilia Levante, 132

Via della Barca, 24

Via Alessandro Guardassoni, 8

Via Augusto Romagnoli, 38

Via Fornace, 38

Via Camilla Ravera, 20

Via di Barbiano, 1

Via Donato Creti, 17

Via Alessandro Algardi, 23

Via Persicetana, 1655

Via Giambattista Martini, 3

Via Luca Ghini, 5

Via delle Fragole, 68

Via delle Armi, 13

Via Castiglione, 162

Via Cesare Taruffi, 1

Via Pietro Nenni

Via Filippo Schiassi, 6

Via Giulietta Masina, 2

Via Volontari della Libertà, 2/1

Via Enrico Panzacchi, 2

Via Talamini, 8/2

Via Lame, 121A

Via Lame, 136

Via Pietro Albertoni, 61

Via Enzo Ferrari, 13

Via dei Maceri

Via Bonavia

Via Olindo Guerrini, 6

Via Arrigo Lucchini

Hostaria Re Artù

Via Luigi Bombicci, 23

Via Pompeo Vizzani, 50

Via Azzurra, 52

Via dei Felicini, 6

Via Giuseppe Verdi, 4

Via di Riosto, 9

Via Vincenzo Gianferrari, 12

Via Giovanni Garzoni

Via Verde, 9

Via Smeraldo, 3

Via Giuseppe Massarenti, 133

Viale Felsina, 16

Via Antonio Stoppani, 7

Via Castiglione, 48

Via Luigi Bertelli, 5

Viale Roma, 10

Viale Roma, 6

Viale Roma, 8

Via Giovanni Battista Melloni, 6

Via del Giglio, 28

Via Franco Bolognese, 3

Via Nicolò Dall'Arca, 37

Via Sante Vincenzi, 48

Torrione di nord-est

Via Alessandro Guidotti, 28

Via Alessandro Guidotti, 51

Via Vito Volterra, 1

Via Pier Jacopo Martello, 10

Via delle Rose, 6

Via delle Rose, 16

Via delle Rose, 17

Via F. Turati, 26

Via Santa Margherita Al Colle, 3

Via Giovan Battista Gandino, 63

La Frasca - Frascarolo

S.da Statale Porrettana, 46

Via Ponte Albano, 81

Via dei Colli, 23

Via Ca' Belfiore, 22

Via Giovanni Boccaccio, 2

Via Mentana, 9

Via della Libertà, 3

Via Santo Stefano, 30

Via Grazia Deledda, 6

Piazza della Resistenza, 9

Via Montecatone, 15

Via XXI Aprile 1945, 17

Via della Libertà, 5

Via Porrettana, 9

Via Giuseppe Bentivogli, 125

Via Castello, 370