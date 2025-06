“Ho guadagnato milioni sul collasso della società, vi dico come investire i vostri soldi”

Bologna, 4 giugno 2025 – In Inghilterra il suo libro “Trading Game” (lo scorso maggio uscito in italiano per Hoepli) ha venduto oltre 200.000 copie ed è ancora nella classifica non-fiction. Ma il punto è che tutto quello che leggerete è proprio la storia del suo autore Gary Stevenson, quella di un ragazzo dei sobborghi di Londra che diventa uno spregiudicato trader multimilionario, per poi abbandonare disgustato il "gioco dei soldi" e dedicarsi alla divulgazione sul suo canale YouTube passando da una carriera incentrata sull'accumulo di ricchezza a un ruolo di advocacy incentrato sulla disuguaglianza economica e sulla difficile situazione della classe operaia.

Oggi alle 18 sarà in Salaborsa. Stevenson, osa si aspetta che la sua "confessione" possa restituire a chi legge il libro?

"Volevo scrivere un libro per promuovere un progetto politico a cui sto lavorando da quando ho lasciato Citibank nel 2014 (in pratica, l'ultima pagina del libro stesso). Ma non lo avrei scritto se non fossi stato sicuro di poter narrare qualcosa di piacevole e leggibile. Quando l’ho proposto agli editori del Regno Unito, la maggior parte si aspettava qualcosa di polemico o esplicitamente politico, simile al mio canale YouTube. Ma sapevo che sarebbe stato più efficace, dal punto di vista politico, scrivere qualcosa incentrato su storia, personaggi e narrazione, una cosa avvincente. Credo che sia il modo più efficace per politicizzare. Da giovane non ero un politico, poi ho guadagnato milioni di sterline scommettendo sul collasso della società. Per me, niente potrebbe essere più politicizzato che semplicemente trascinare il lettore in quella storia".

Nel 2011 lei è diventato il miglior trader a livello mondiale scommettendo contro la ripresa economica del Regno Unito dopo la crisi finanziaria del 2008. Come è arrivato a questa strategia?

“Come racconto nel libro, ciò è emerso principalmente dall'aver assistito a un lungo periodo di previsioni errate relativamente estreme nel settore: la crisi del 2008 non è stata prevista e poi, dal 2008 al 2011, fino al 2020, per la precisione, si sono verificate continue e errate previsioni di una forte ripresa. Il mio periodo alla LSE e a Citibank ha anche chiarito che la maggior parte degli economisti e dei trader aveva pochissime intuizioni o conoscenze su ciò che stava realmente accadendo. Questo mi ha dato la fiducia necessaria per iniziare a sviluppare le mie idee economiche. Il mio mentore di trading, "Billy", mi disse che se volevo imparare qualcosa sull'economia dovevo ‘tornare a casa e chiedere a mia madre’, toccante”.

Perché?

“La mia estrazione operaia mi ha permesso di entrare in contatto con "persone comuni", cosa rara per l'economista/trader moderno, la maggior parte delle quali proviene da contesti elitari. Quando ho chiesto alla gente comune, ho visto chiaramente una crescente crisi di disuguaglianza nella ricchezza, destinata solo a peggiorare. I ricchi stavano succhiando la ricchezza dalla classe media e l'economia sarebbe peggiorata sempre di più. Da allora, da 14 anni, guadagno con questa idea”.

Quale suggerimento darebbe a un giovane attratto da questo mondo del trading?

“A meno che tu non abbia effettivamente la possibilità di entrare in una di queste grandi banche (improbabile a meno che tu non sia un genio o provenga da una famiglia ricca), allora stai alla larga. Questa storia del "day trading sul portatile" che sta attirando giovani ambiziosi in tutto il mondo è un gioco da ragazzi. I ragazzi stanno fallendo in tutto il mondo e molto di più accadrà la prossima volta che Bitcoin subirà un crollo. Ricorda solo che i perdenti non pubblicano le loro storie su Instagram”.

Qual è il modo migliore per investire al giorno d'oggi? O è meglio tenere i soldi sul conto corrente?

“Billy me l'ha detto una volta. Sono molto “long”, ovvero per un investimento proiettato nel tempo, su immobili, azioni globali e soprattutto oro. Quindi, in sostanza, gli asset, ovvero azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario, sono meglio del denaro contante, ma ovviamente sono saliti molto, quindi potrebbero scendere parecchio nel breve termine. Non sono un trader a breve termine”.

Pensa che l'educazione finanziaria dovrebbe essere insegnata nelle scuole?

"Probabilmente le scuole la insegnerebbero in modo orribilmente pessimo. Meglio il mio canale YouTube”.