Omaggio a Guglielmo Marconi: tour di Villa Griffone, musica e ‘intervista impossibile’

Bologna, 23 giugno 2025 – Una serata di visite, musica e spettacoli: domenica 29 giugno viene replicato per l’ultima volta l’evento “Grazie Marconi!”, che omaggia l’inventore, imprenditore e politico bolognese Guglielmo Marconi, vincitore del premio nobel per la fisica nel 1909, nell’anniversario dei 150 anni dalla nascita. L’Unibo celebra nuovamente le scoperte scientifiche e tecnologiche di un personaggio che ha rivoluzionato il campo della telemedicina e delle telecomunicazionii, con tanti eventi che culmineranno con la messa in scena di una divertente ‘intervista impossibile’.

Dove recarsi e cosa c’è da sapere

La replica ritorna nella splendida atmosfera di Villa Griffone, residenza principale della famiglia Marconi a partire da metà Ottocento, in via Celestini 1 a Sasso Marconi. Dopo le tappe di marzo e aprile, questa volta per non cancellare la sua eredità scientifica si apriranno i cancelli a tutti i cittadini e non soltanto agli studenti. La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione con un limite massimo di 200 posti disponibili. La serata inizierà alle 17 e si concluderà alle 22,30; dalle 19 sarà anche possibile accedere a un punto ristoro.

Il programma della serata

Dalle 17 alle 18: visita guidata alla Fondazione Marconi (per accedere alle visite la prenotazione è obbligatoria a: info@fgm.it).

Dalle 19 sarà offerto un apericena nel punto ristoro.

Dalle 19,30 alle 20,30 due eventi: è possibile accedere liberamente a Villa Griffone, alla collezione permanente e alle mostre temporanee oppure assistere al concerto della band bolognese “Trio Insolito”.

Dalle 21,15 alle 22,30 la messa in scena di “Grazie Marconi!” di Umberto Fiorelli e Donatella Allegro in un’intervista impossibile a Guglielmo Marconi per riflettere, divertire e allo stesso tempo far conoscere ancora di più l’inventore.

L’intervista impossibile a Marconi

Lo spettacolo finale si svolgerà in un immaginario studio televisivo dove la giornalista, interpretata da Donatella Allegro intervisterà Guglielmo Marconi, interpretato da Umberto Fiorelli in un format tipico degli anni ‘70. Per ripercorrere i temi cardine delle sue ricerche riceverà il supporto di Visual Lab, che con i suoi contributi video presenterà le più importanti tecnologie che si devono alla sua creatività e che hanno rivoluzionato il mondo moderno. Il video di presentazione dello stesso, creato da loro, è disponibile per la visione qui.

L’evento è stato curato dai dipartimenti dell’Università di Bologna di Scienze mediche e chirurgiche, Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, Ingegneria industriale e Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.