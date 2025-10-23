Halloween Party 2025 al Parco della Montagnola di Bologna: il programma completo

Bologna, 23 ottobre 2025 - Dopo il successo dello scorso anno, ‘Halloween Party’ torna per la seconda edizione venerdì 31 ottobre al Parco della Montagnola. L’evento si terrà dalle 16,30 alle 23,30 con ingresso libero e gratuito.

Sarà un pomeriggio dedicato alla festa più paurosa e divertente dell’anno dove, adulti e bambini, potranno partecipare a numerose attività: tra laboratori, letture, musica, dj set e molto altro.

Il programma completo

Dalle 16,30 alle 19,30 si svolgeranno varie attività ‘stregate’ per i bambini:

si svolgeranno varie attività ‘stregate’ per i bambini: ‘ Lörridø - un'halloweenata morbida ’ con orridi impasti, inganni e scherzetti, e un cubo buissimo

’ con orridi impasti, inganni e scherzetti, e un cubo buissimo ‘ Truccabimbi ’ a tema Halloween

’ a tema Halloween ‘ Angolo dei libri paurosi ’ con Libreria Sette Volpi, dalle 17

’ con Libreria Sette Volpi, dalle 17 ‘Storie Spaventose e Letture di Paura’ con Vanessa Morrone, dalle 17

Dalle 19 alle 23,30 ci sarà un dj set con tanta musica della ‘Link Academy’ dove si esibiranno:

- Davide Cinardo

- L.A. Soundsystem

- Guenda O’C

- Cixxx J (Bosconi/Immersione)

- Stewart (Migma)

Un parco da paura

Il Parco della Montagnola verrà allestito con scenografie da brivido, musica, dolcetti e tante sorprese. Un pomeriggio e una serata per tutti: famiglie con bambini, appassionati di musica, amanti del genere horror, che vogliono godersi la festa più stregata dell’anno in un’atmosfera accogliente e divertente.

L’evento è a cura di Montagnola Republic, con la collaborazione di Arci Bologna, Montagnola Bologna, Millenium e Arcadia.