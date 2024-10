Halloween in via Guerrazzi a Bologna, negozi aperti e tanti eventi per i bambini. Come cambia la viabilità

Bologna, 29 ottobre 2024 - Bologna si prepara per la sera di Halloween e in via Guerrazzi i commercianti sono pronti a fare festa, accogliendo bambine, bambini, giovani e famiglie per la notte bianca che andrà in scena dalle 17 alle 23.30 del 31 ottobre.

All'iniziativa, organizzata dall'Associazione culturale Talenti, con il patrocinio di Confcommercio Ascom Bologna e del Quartiere Santo Stefano, aderiscono le attività commerciali della strada che resteranno aperte fino alle 23.30 per accogliere i tanti curiosi che arriveranno in centro storico per la sera di Halloween.

Per l'occasione via Guerrazzi verrà pedonalizzata e in strada sarà possibile assaporare il fascino del centro storico di Bologna con tutti i negozi aperti. Inoltre, è previsto anche un torneo di scacchi organizzato dall'edicola Col.Gra e uno spettacolo di magia per i più piccoli.

In vista della festa di strada, inoltre, il Comune di Bologna, dalle 16 del 31 ottobre alle 00,30 del 1 novembre, ha previsto, oltre alla pedonalizzazione di via Guerrazzi, anche in via San Petronio Vecchio il divieto di transito veicolare da via Bersaglieri a via Guerrazzi, senso unico alternato con accesso e uscita dal lato di via Bersaglieri e strada chiusa all'incrocio con via Guerrazzi.

In Piazza Aldrovandi, all’incrocio con Strada Maggiore, direzione obbligatoria sinistra; Strada Maggiore, all’incrocio con via Guerrazzi, direzione obbligatoria diritto; via dei Bersaglieri, all’incrocio con via San Petronio Vecchio, direzione consentita destra e sinistra.