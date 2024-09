Hey Joe torna a colorare la piazza: "Padre Marella arrivò 100 anni fa. Lo festeggiamo con tanti artisti"

Bologna, 29 agosto 2024 – Piazza Maggiore si riempie questo sabato 31 agosto e domenica 1° settembre per la 18^ edizione del concerto-spettacolo ’Hey Joe’ in ricordo del beato padre Olinto Marella. Si comincia sabato alle 15, quando il Crescentone si colorerà di persone. Bologna canta così al mondo la figura di padre Marella, nell’anno del centenario dal suo arrivo in città. "Una festa che fa del bene", racconta l’assessore Massimo Bugani. Intanto, Valerio Negroni, dotato di personalissimi occhiali da sole Hey Joe, ricorda il programma. "Padre Marella ci ha insegnato che anche con la miseria si possono fare tante cose, per questo presenteremo oltre 300 artisti, tutti presenti senza ricevere alcun compenso. Dalle band di Andrea Mingardi e Teo Ciavarella, fino a Manuel Auteri, Paolo Mengoli, Simone Merini, Franz Campi, Mirko Errani, Federico Aicardi e i Magenta#9 che hanno aperto Vasco Rossi a San Siro e altri grandi nomi". E per quest’anno c’è una novità: "Davanti al palco ci saranno ragazzi in carrozzina con le bandiere rossoblù per celebrare il Bologna calcio", dice Negroni lanciando un appello: "Avremo bisogno di una settimana per accontentare tutti".

Attesa anche per la messa di domenica alle 10 nella chiesa di San Petronio, con i cori dei Blues Skies. E, a seguire, il pranzo offerto da Camst per 200 persone in condizioni di disagio e la torta di Laganà. Alle 18.30 di domenica, salirà sul palco anche il vicario capo pastorale don Massimo Vacchetti che premierà la Regina d’Italia ambulante, la 94enne Aurea Conti detta Laura. Intanto, Marco Mastacchi, presidente della fraternità cristiana Opera di padre Marella, sostiene che "si ha la percezione che la città stia vivendo un momento difficile", e uno dei temi sarebbe quello dei "minori non accompagnati", sottolinea Mastacchi. L’iniziativa è promossa da Cucine Popolari, Opera Padre Marella, Civibo e Amici di piazza Grande, col patrocinio del Comune.