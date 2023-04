Hip hop, funky e house: a Bologna torna il festival della danza

Bologna, 26 aprile 2023 – Torna anche quest’anno la Bolo1move, il festival della danza bolognese doc per la sua dodicesima edizione questo fine settimana. Sabato 29 ci sarà il workshop aperto agli appassionati presso la scuola di danza ‘Bologna Danza By Gymmoving’. Il laboratorio sarà dedicato allo studio di vari stili attraverso workshop con ballerini e coreografi di fama nazionale e internazionale.

Il programma

“Inizieremo con del puro funk, con GoGo Cri alle 14:30, successivamente una lezione di Hip Hop con Nala alle 16, per poi prendere ritmo con la lezione di house dance con Mamson alle 17:30 e infine soddisfare la nostra insaziabile voglia di ballare con Riky Benetazzo alle 19 con un laboratorio coreografico” delineano gli organizzatori.

Le gare a Castenaso

Il 30 Aprile invece è la giornata delle competizioni, delle gare. Delle coreografiche e delle battle di freestyle 1vs1 e 3vs3 differenziati per età e stile. Parteciperanno dai 700 agli 800 giovani ballerini in vari gruppi provenienti da tutta Italia che variano dagli under 13, i teen e gli over 21, gli stili di ballo in cui gli esibizionisti si dimesticheranno sono l’hip hop, house e all funky styles.

Questa seconda giornata più competitiva avrà luogo al Palazzetto dello sport di Castenaso i ballerini si misureranno con tantissimi talenti, pronti a esibirsi e dare il massimo per garantire uno spettacolo a tutto tondo. Tra la Giuria ci saranno gli artisti che hanno gestito i workshop del giorno precedente e sarà possibile assistere ai numeri di danza pagando 10 euro all’entrata, 5 euro per i più piccoli. Per altre info scrivere a [email protected] o seguire su instagram @Bolo1move.

“Sport e spettacolo si fondono in manifestazioni importanti cariche di energie che valorizzano e aumentano l’offerta per la nostra cittadinanza” ha aggiunto l’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi. ”Questo è un evento importante non solo per le ballerini e i ballerini che partecipano ma anche per il pubblico che come abbiamo visto nelle scorse edizioni è vastissimo ed è prova che la nostra città sta crescendo come capitale dello sport e della cultura” ha concluso Li Calzi. Alla conferenza di stamattina erano inoltre presenti il vice sindaco di Castenaso, Pier Francesco Prata, l’assessora allo sport di Granarolo Sarah Bianconcini, i due organizzatori dell’evento di Urban Dance, Marco Migliaccio e Simone Alberti e due rappresentati di Urban Dance, Riccardo Pugliesi e Denis Pasqua.