Capodanno a Bologna: i calici si alzano in teatro tra risate e musica

Sorrisi, brindisi ed auguri. Non cambia il collaudato palinsesto dei teatri cittadini nell’ultima notte dell’anno che, ormai da un paio di decenni, accolgono la mezzanotte con i calici alzati dal pubblico e dagli artisti. Succederà così all’Arena del Sole dove alle 21,30 va in scena ‘Il ballo’, storia del liscio riletta alla luce delle continue evoluzioni sociali: sul palco la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, erede della famosa dinastia musicale, e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile. Uno spettacolo, scritto da Roberto Pozzi e prodotto da Cronopios, che vuole raccontare in maniera solare e divertente questa terra, intrecciando brani comici sul mondo delle balere a esibizioni di danza e all’esecuzione di canzoni famosissime. Alla ribalta mode, locali, successi e soprattutto allegria.

Al Duse il conto alla rovescia lo si fa con gli Oblivion (che debuttano già il 29) e il loro nuovo show intitolato ‘Tutorial’. Incantati dal richiamo suadente del Metaverso, i cinque scatenati performer si proiettano nel futuro per offrire una surreale e divertentissima ‘guida contromano alla contemporaneità’. Dove, magari, Galileo Galilei diventa una star di Tik Tok e Marco Mengoni canta all’Ikea. Un anti-musical a metà fra l’avanspettacolo e il dj-set. Si comincia alle 22.

Una coppia dell’intrattenimento collaudata come Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia è invece protagonista al Celebrazioni (con un nutrito cast di attori) de ‘La strana coppia’ di Neil Simon, ovvero di uno dei capisaldi del teatro comico del secondo Novecento. Lo spettacolo, anche in questo caso in scena già dal 29, ha la regia dello stesso Guidi che interpreta Oscar, il ruolo che a Broadway nel ‘65 fu di Walter Matthau. Ingrassia è il coinquilino Felix che al cinema ebbe il volto di Jack Lemmon. Aperte le prenotazioni per il buffet al bistrot prima dello spettacolo (ore 21,30).

Allo stesso orario si alza il sipario all’Europauditorium dove debutta ‘Mania-The Abba Tribute’ . Si tratta di un concerto proveniente dal West End londinese che ha collezionato sold out in ogni parte del mondo e che celebra la musica degli Abba in modo fedele, rispettoso e appassionato. Un repertorio che spazia da ‘Mamma mia’ a ‘Dacing Queen’ in un gioco di luci, costumi e coreografie e che garantisce un coinvolgimento emozionante. Al teatro Dehon lo spettacolo di San Silvestro, che debutta il 29 e viene replicato fino al 7 gennaio, è prodotto dalla compagnia di casa Teatroaperto. Piero Ferrarini ha tradotto e diretto ‘L’aperitivo dei folli’ di Fernando Arrabal, un copione che già era stato realizzato in questo teatro nell’87 dallo storico fondatore del gruppo Guido Ferraraini. Una pièce divertente che ruota simbolicamente attorno al gioco degli scacchi e nella quale il Caso finisce col diventare il vero protagonista. Sette gli attori in scena nei panni di altrettanti strampalati personaggi. Ancora alle 21,30. Al Teatro del Navile l’ultima notte dell’anno si passa con il Cabaret Social Coro e Giancarlo Gregori: uno show dedicato alla bellezza e ai temi dell’ambiente, tra canzoni d’autore, ironia e satira sociale. Dalle 22.

‘Viva la pappa col pomodoro’, ‘Spaghetti a Detroit’, ‘Banane e lamponi’... Ma quante sono i brani musicali che parlano di cibo? ‘Canzoni da mangiare’ è il titolo dello spassoso show di Franz Campi ospitato dalle 22,15 al teatro Laura Betti di Casalecchio con lo stesso Campi e Giorgio Comaschi. Accanto ai due protagonisti una band musicale con Barbara Giorgi alla voce. Monologhi e canzoni per un Capodanno di comunità.

Una segnalazione particolare, per chiudere. Il Teatro delle Ariette nella sua tenuta di Castello di Serravalle organizza un Capodanno di pace aperto gratuitamente a tutti nel corso del quale verrà riproposto ‘Il Canto della vita indistruttibile’ di Giuliano Scabia. Una notte di festa e auguri che si chiuderà con brindisi e falò. Chi vuole può portare qualcosa da mangiare o una canzone da cantare.

c. cum.