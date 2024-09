I grandi talenti della porta accanto nel festival jazz che chiude l’estate

Bologna, 29 agosto 2024 – Concerti ricchi di essenze vitali, progetti intriganti che affiorano da coincidenze, intuizioni, idee che s’incrociano e che finiscono per provocare reazioni a catena: un viaggio verso l’infinito sulle ali del jazz. È quanto promette la decima edizione di Janz, Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna: ibridazione con la tradizione colta europea e altre realtà extra jazzistiche. Sei date allestite dall’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, griffe esclusiva di Gabriele Molinari, in cui sfilano da oggi (prime tre date, ore 21, in piazza Grimandi e date conclusive nella Sala Polivalente della Biblioteca anzolese) eccellenze del panorama globale e talenti locali.

Dopo la sontuosa anticipazione di domenica scorsa che ha visto nella veste della protagonista Lara Luppi accompagnata dal quartetto di Marcello Molinari, band di autentici virtuosi dei rispettivi strumenti, con il leader alla batteria, Andrea Ferrario al sax, Alessandro Altarocca al pianoforte e Stefano Maimone al contrabbasso, oggi, con lo stesso gruppo tocca alla chitarrista Eleonora Strino. Tecnica degna di nota, abilità nel lavorare sui temi degli standard, l’artista napoletana ha conquistato la critica per via di composizioni che penetrano il diaframma tra jazz e precedenti esperienze musicali. L’ appuntamento successivo è col fisarmonicista Davide Fasulo (7 settembre), polistrumentista, componente del quartetto elettro-acustico "Dueventi". Cambia il luogo d’ascolto il 19 settembre (Biblioteca) per il Martini Jazz Quartet, talentini del Conservatorio, da Enrico Enriquez (clarinetto), vincitore del Premio Massimo Mutti 2023 e Nardo Giardina 2024, a Giovanni Sala (chitarra), da Nicholas Guandalini (basso) a Giovanni Angeli (batteria). Stessa "venue" per il rendez-vous di sabato 21 con le luci che s’accendono su Samantha Iorio, vocalist e conduttrice di show d’alta scuola con Mario e Stevie Biondi, che esplora le colonne sonore delle serie cinematografiche di successo, dagli Anni ‘50 a oggi. Sipario domenica 29 settembre (Biblioteca) con il duo Luigi Rinaldi, sassofonista e Daniele Malambri, producer e cantante free style, vincitori del concorso Mister Jazz 2024 che rovistano nel progetto Riludama.