In Fiera torna il Cersaie, ceramica, arredo e design: la riscossa dei 600 espositori Da lunedì, cinque giorni per immergersi nel settore, con convegni e incontri nei padiglioni. Attesi 100 mila visitatori, il presidente Savorani: "Filiera in crisi, ma l’expo ci farà ripartire"