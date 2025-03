Bologna, Pietari Inkinen dirige l’Orchestra del Teatro Comunale

Bologna, 11 marzo 2024- Domani alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, nuovo appuntamento con la Stagione sinfonica del Teatro Comunale. Pietari Inken, direttore principale della Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern e direttore musicale della KBS Symphony Orchestra di Seul torna sul podio bolognese. Il pubblico sarà immerso nell’ascolto di due sinfonie: quella di Dmitrij Šostakovič, nel cinquantenario della morte del compositore russo, e quella di Jean Sibelius, omaggio di Inkinen alla sua terra.

La storia delle composizioni

Šostakovič scrisse la Sinfonia n. 5 in re minore op. 47 nel 1937, in seguito agli attacchi del regime: la Quinta venne quindi presentata per un concerto a Leningrado - diretto da Evgenij Mravinskij e dedicato alla Decade della musica sovietica - e venne particolarmente apprezzata dal regime. Fu la visione di sedici cigni durante una passeggiata ad ispirare Sibelius nella creazione della Sinfonia n. 5 in mi bemolle maggiore op. 82. Da lì, il celebre “tema dei cigni” e il conseguente appellativo dell’opera come “Sinfonia dei cigni”, commissionata dal governo finlandese per festeggiare i cinquant’anni del compositore.