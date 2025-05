Ior Run, domenica a Bologna la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli

Bologna, 5 maggio 2025 – Una camminata di beneficenza all’interno del parco di San Michele in Bosco e di quello del seminario di Villa Revedin. Domenica 11 maggio, alle 10.30, dal piazzale nei pressi del Rizzoli inizierà e finirà la prima edizione della corsa solidale Ior Run, che vanta già oltre 700 iscritti ed è organizzata dalla Fondazione Rizzoli.

Si tratta di una passeggiata adatta a tutti sia agli sportivi, ma anche alle famiglie e ai bambini. A presentare l’iniziativa a Palazzo d’Accursio è un tavolo “di sole donne”, come sottolinea anche Roberta Li Calzi, assessora comunale allo Sport: “Un bel modo per passare una domenica all’aria aperta, ma non solo. Parteciperò anche io alla corsa”, annuncia Li Calzi.

Saranno due le ‘run’: una di cinque chilometri e l’altra di tre. "Sport, impegno, passione, emozione e solidarietà. Questa corsa vedrà la presenza di tante cittadine e cittadini che non fanno mai mancare la loro vicinanza a progetti importanti per la comunità come questo”, conclude Li Calzi. Lo dimostra il fatto che sono già sold-out i ‘pacchi corsa’ che comprendevano la maglietta dell’evento. Così domenica si partirà da San Michele in Bosco e si scenderà fino a piazzale Bacchelli per poi entrare nel parco del seminario di Villa Revedin. Da qui si tornerà su via Barbiano e infine nuovamente verso San Michele in Bosco. A metà corsa, l’associazione ‘Le Pappe di Pippo’, offrirà ai partecipanti un punto ristoro con tè e biscotti fatti in casa.

La tre chilometri, invece, si fermerà dopo aver passato i cortili storici dell'ex Monastero. L’obiettivo della campagna è di raccogliere 20mila euro per sostenere Do.P.O. (Donazione Protesi Ortopediche), "il fondo nato nel 2024 per donare una protesi di ultima generazione a ragazze e ragazzi che hanno subito un'amputazione complessa. Vogliamo dare, in particolare ai nostri giovani, una nuova vita e dargli la possibilità di fare anche le cose più banali”, racconta Federica Guidi, presidente Fondazione Rizzoli. Lo scorso anno, la Fondazione ha aiutato due persone tramite questo progetto, ma “non ci siamo dati un limite – continua Guidi. Penso che riusciremo ad aiutare anche quattro persone all’anno”.

Nel 2024, una delle due persone a cui è stata donata una protesi è stata Cristina Tafani: “Mi ha cambiato la vita”, ha detto. “È un’iniziativa che unisce” anche secondo Milena Fini, direttrice scientifica Istituto Ortopedico Rizzoli: «Da sempre tra i nostri pazienti ci sono casi in cui l'amputazione risulta inevitabile – sottolinea –. L'impatto sulla persona è molto forte. Una protesi può riportare a una qualità della vita simile a quella 'di prima'”.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito dedicato. Mentre per altre informazioni si può scrivere una mail a info@fondazionerizzoli.org. La madrina della corsa sarà Martina Caironi, atleta paralimpica, vincitrice di tre medaglie d'oro e quattro d'argento ai Giochi paralimpici, che aprirà la corsa insieme a tutti i partecipanti.