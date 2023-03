Irlanda in Festa Bologna 2023 torna in piazza Lucio Dalla: il programma

Irlanda in Festa a Bologna (Estragon 2019, foto Marika Puicher)

Bologna, 15 marzo 2023 – Si avvicina la festa di San Patrizio e a Bologna viene in mente solo un evento: Irlanda in Festa torna ma stavolta si sposta nella bellissima piazza Lucio Dalla, pronto a farci vibrare sulle note suggestive e ritmate dell’irish folk music.

La festa di San Patrizio a Bologna

Con Irlanda in Festa dal 16 al 19 marzo si alterneranno sul palco band irlandesi e italiane allietando gli ospiti con le allegre note folk irlandesi.

Ad organizzare l’evento è l’Estragon, che non faranno mancare nei chioschi birre Guinnes, Harp e Kilkenny per accompagnare il cibo: hamburger di angus, patatine, fish and chips, manzo alla birra, cheesecake; tutto lo street food tipico per richiamare le magiche atmosfere dell’Irlanda nella giornata più rappresentativa della cultura irish: la Festa di San Patrizio.

Non mancheranno poi lo storico mercatino di artigianato tipico, i laboratori per i bambini, e ancora stage di danza e torneo di freccette. Insomma, Bologna è pronta per il weekend del 18 marzo con un programma curato nei minimi dettagli, a cominciare dalla musica.

Date e orari

Giovedì 16 e venerdì 19 marzo dalle 18 alle 21

Sabato 18 e domenica 19 marzo dalle 12 fino alle 24

Ingresso gratuito

Irlanda in Festa: programma 2023

Giovedì 16

ore 19.30 Take3 (Irlanda)

ore 21.30 Drunken Lullabies (Irlanda)

Venerdì 17

ore 18.30 Drunken Lullabies (Irlanda)

ore 19.30 Take3 (Irlanda)

ore 20.30 The One Who Sings (Sud Africa)

ore 21 Modena City Ramblers (Italia)

Sabato 18

ore 12.30 Over The Bar (Irlanda)

ore 15 Stage danze irlandesi con Cristina e Claudio

ore 19 Over The Bar (Irlanda)

ore 21 Folkabbestia (Italia)

Domenica 19

ore 12.30 Take3 (Irlanda)

ore 15 Stage danze irlandesi con Cristina e Claudio, dal vivo Tri

ore 19.30 Take3 (Irlanda)

ore 21 The Jesse Janes (Irlanda)