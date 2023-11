Ius soli, a Bologna si parla di diritti e cittadinanza: le scuole superiori al Manzoni

Bologna, 22 novembre 2023 - Al Teatro Auditorium Manzoni si tratta di Ius soli, con ‘Bolognesi. Dal primo giorno’, giunto alla seconda edizione. Un progetto che entra nelle scuole, e porta gli studenti e le studentesse delle classi prime e seconde delle superiori, promosso dal Comune, in collaborazione con ‘Dalla parte giusta della storia. Diritti, cittadinanza e libertà’: questi i temi su cui si pone l’accento sul palco, che lascia spazio a interventi, legati al razzismo e all’affermazione dei diritti. “Il Comune è stato promotore fondamentale per l’attivazione per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza per chi nasce e cresce in questo territorio - commenta Deepika Salhan, attivista di ‘Dalla parte giusta della storia’ -. ‘Dalla parte giusta della storia’ è l’insieme di attivisti e attiviste di seconda generazione che hanno vissuto sulla propria pelle la difficoltà di essere italiani senza cittadinanza”. Non poter votare o non accedere ai concorsi pubblici sono solo due dei divieti che chi non ha la cittadinanza soffre, e per riuscire a creare una società uguale, “manca il coraggio di prendere posizione - continua Salhan -. Gli italiani non sono più solamente bianchi, ma sono anche tutte le altre persone che in questo Paese ci hanno vissuto e vogliono continuare a farlo per tanti altri anni”.

Discorso in linea con l’intervento del sindaco Lepore, secondo cui “lo Ius soli alla bolognese vuol dire un progetto di coinvolgimento e di consapevolezza”. Per uno Ius soli all’italiana, invece, “manca un Parlamento che abbia il coraggio di guardare negli occhi i cittadini, riconoscendoli tutti uguali e di dare diritti a persone che già pagano le tasse, perché i loro figli non hanno un futuro certo nel nostro Paese - conclude il primo cittadino -. Stiamo parlando di educazione all’affettività e di coinvolgimento di tutta la società: credo che la cittadinanza sia un segnale di fiducia. Più che di decreti repressivi abbiamo bisogno di maggiore confronto nelle scuole, educazione civica e responsabilizzazione”.

Gli ospiti sul palco

Nogaye Ndiaye è la prima a salire sul palco, raccontando l’operato del suo profilo social Leregoledeldirittoperfetto, aperto durante la pandemia. Tramite le piattaforme digitali e il libro ‘Fortunatamente nera’, Ndiaye crea “video, dirette e rubriche, che decostruiscono le cose che ho imparato a causa della società, come atteggiamenti sessisti, omofobi o razzisti - spiega la creator -. Tratto delle micro aggressioni razziste, cioè atteggiamenti che accadono nella quotidianità. Sono come mille tagli, che accadono ogni giorno e non ti danno il tempo di guarire. E sul razzismo non si riesce ad avere mai un dibattito serio”.

Poi è la volta di John Modupe, stand up comedian, che a suon di risate e battute racconta dei pregiudizi e degli stereotipi. Spazio anche alla scrittrice Sabrina Efionayi, che dà voce alle seconde generazioni. E poi la campionessa di box, Pamela Malvina, che ha ricevuto la cittadinanza dal sindaco Lepore più di un anno fa. “Molte persone grazie alla mia vittoria hanno capito di potercela fare - dice Malvina -. Un incoraggiamento per tante persone. L’italiano non è più solo la persona bianca, bisogna guardarsi attorno: l’Italia è un Paese multiculturale”.