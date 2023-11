Jazz, concerti a Bologna: da Kuroda a Samara Joy, da Hoffer ai sogni di Vanessa, ascoltando Alexander ed Herring

Bologna, 16 novembre 20223 – Per i neo-puristi del jazz contagiati dalla contemporaneità da stasera (giovedì 16) a domenica (19) si annunciano ascolti intriganti, dove il modern mainstream incrocia andamenti africaneggianti, profumi latino - caraibici, ricercate sonorità europee accanto a frenetiche rivisitazioni fusion dal Sol Levante.

Come accade appunto stasera al Bravo Caffè dove per la rassegna “L’Altro Festival” si esibisce dalle ore 22 Takuya Kuroda, tra i trombettisti più creativi della scena globale, suoni ibridi che uniscono soul, jazz, funk, post-bop, fusion e hip hop.

In scaletta le pièce dei suoi precedenti cinque album, con scelte che indulgono soprattutto sull’ultimo disco “Fly Moon Die Soon”.

In quota Bologna Jazz Festival domani (venerdì 17) all’Unipol Auditorium ribalta dalle 21,15 per Samara Joy, portatrice di cantabilità come antidoto a un mondo che vorrebbe sanare dalla scontatezza. Operazione che di fatto le è riuscita proponendosi come rivelazione della più recente edizione dei Grammy Awards, spiazzando i Måneskin. in cui la diva declinerà jazz sublime intrecciato con la tradizione afroamericana in quartetto.

In Cantina Bentivoglio sabato 18 è ancora BJF con il quintetto dello specialista del corno francese Giovanni Hoffer in co-direzione con il batterista Marcello Molinari, musicista a sua volta di notevole pathos e abilità tecnica. Il cornista del Comunale è peraltro un giramondo impegnato in collaborazioni di dj set in cui coniuga fraseggi jazz con produzioni lounge, chill out e jazz house. Vincent Herring ed Eric Alexander sfogliano il progetto “The Battle” ospitando il virtuoso del piano Mike LeDonne: è l’appuntamento di sabato e domenica al Camera Jazz & Music club (ore 22), un concerto da piani alti di due co-leader che hanno spartito i riflettori con Horace Silver e Freddie Hubbard, Art Blakey e Dizzy Gillespie.

Nel pomeriggio di sabato (18) a Palazzo Magnani (17.30) ancora sarà “Saxofollia Portraits” targata Bjf per i sassofoni di Fabrizio Benevelli, Lorenzo Simoni, Marco Ferri e Giovanni Contri.

Mentre alle Torri dell’Acqua di Budrio nella stessa giornata ci si potrà raccordare con la Jazzy Albertino Orchestra (ore 21), per la direzione artistica di Jimmy Villotti (alla chitarra), dallo swing fino al be bop e al modernismo.

Gli altri sono Emiliano Pintori al pianoforte, Valerio Pontrandolfo al sax tenore, Luca Pisani al contrabbasso e Massimo Chiarella alla batteria.

Domenica (19) al Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore (17.30) è in programma il concerto di Vanessa Tagliabue Yorke “The Princess Theatre”: show in cui la chanteuse è accompagnata da Giulio Scaramella.

Previsti istanti di magia, le rarefatte atmosfere dei sogni, brani inusuali strappati alla storia del jazz senza disdegnare l’archivio di grandi compositori come Ernesto Lecuona, Billy Strayhorn e Yamada Kosaku, con trasvoli su Cuba, New York e Tokyo. Un sodalizio di virtù musicali e talento che si rivela un successo.