Jazz a Bologna, il trionfo delle ugole rosa: quattro appuntamenti da non perdere

Bologna, 26 giugno 2024 – Il trionfo del jazz in rosa. Un quartetto di cantanti, strumentiste nonché compositrici saranno protagoniste in altrettanti concerti da domani, giovedì 27 giugno, a domenica a sancire la resilienza della buona musica non solo nei grandi club, ma anche nei dehors estivi che vi fanno capo. Come nel caso del Salotto del Jazz cui aderiscono da inizio giugno fino al 28 settembre Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè e Moustache.

L’evento

Nella kermesse “en plein air” di via Mascarella Alta domani (giovedì) dalle 21 i riflettori si accendono sulla chanteuse Lisa Manara e sul chitarrista Aldo Betto, binomio super rodato con una dimensione estetica che abbraccia il pluri-linguaggio blues-afro-pop. Artista di notevole sensibilità, l’ugola 32enne di Sesto Imolese si muove con sicurezza tanto in orbita swing che nel cantautorato con uno strumento voce che diviene anno dopo anno un po’ più bruno e smaliziato. Il virtuoso delle sei corde Aldo Betto, sideman di musicisti e cantanti straordinari come Patrizia Laquidara, Mina e Celentano, ha plasmato a sua volta progetti originali quali la band Jalum, i Try e il Quartetto Desueto.

Venerdì tocca al Silvia De Santis quartet con la band leader accompagnata da Fabio “Farian” Biffi al pianoforte, Daniele Nieri al basso e Bruno Farinelli alla batteria. La conquista dell’audience Silvia De Santis, diplomata in canto lirico, l’ottiene partecipando al format televisivo di Rai 2 “The voice of Italy”. Quattro album di inediti all’attivo, protagonista di performance che divengono opening act ufficiali per Shirley King, Simona Molinaro e James Blunt, la cantautrice nel 2019 ha inciso a Los Angeles il brano “Bad” in omaggio a Michael Jackson per l’anniversario della sua scomparsa.

Sabato un suggestivo fuori programma del Rogerio Tavares trio con il leader brasiliano (voce e chitarra) assecondato da Andrea Taravelli al basso e Roberto Rossi alla batteria. Il repertorio oscilla tra brani originali di Tavares e hit dello straordinario songbook brasiliano. Al Giardino della Arti Zu.Art di Fondazione Zucchelli di vicolo Malgrado domani (giovedì) concerto inaugurale dalle 20.30 della sesta edizione della rassegna Jazz & Art Performing 5.0, cinque incontri musicali dell’estate 2024. Rassegna allestica con la collaborazione di Nuovi Linguaggi e Tevcnologie Musicali del Conservatorio G.B.Martini.

Per la prima serata, intitolata “Voci tra madri e figli”, è prevista la partecipazione della cantante Linda Valori e del pianista storico Teo Ciavarella. Gli altri sono Nicholas Guandalini (contrabbasso) e Giovanni Angeli (batteria), alliev del conservatorio. Al DumBO di via Casarini giovedì per Jazzin’Barrio – concerti in chiave jazz selezionati dalla direzione artistica della Cantina Bentivoglio –, dalle 20 appuntamento conclusivo della rassegna che vede sul palco Filippo Cassanelli al contrabbasso e Andrea Cali alle tastiere.

Domenica dalle 21.30 nell’ambito del festival Condimenti Cibo e Cultura i Groove City e la cantante Daria Biancardi propongono soul, blues, funky e jazz a Villa Salina di Castelmaggiore.