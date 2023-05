Jazz stellare a San Lazzaro (Bologna) con Dave Weckl e Tom Kennedy

San lazzaro (Bologna), 7 maggio 2023 – Poche parole per una verità scontata: quello che normalmente ci si aspetta da Dave Weckl, tra i più grandi batteristi viventi e Tom Kennedy, uno dei migliori bassisti acustici ed elettrici al mondo è una giubilante fusione di R & B, blues e jazz in un sound attraente, in grado di ipnotizzare perfino i più distratti.

I leader del concerto di stasera (21.45), quarto appuntamento di Paradiso Jazz 2023 del Circolo Arci di San Lazzaro, saranno affiancati da Eric Marienthal (sax) e Stu Mindeman (tastiere).

Quattro vedette del jazz mondiale che concedono un ruolo ampio all’interplay improvvisativo, a dinamiche e ritmi spesso incalzanti, alternati a idee melodiche, sonorità leggere, aeree, soffici in cui si intuisce la caparbietà nella ricerca non già dell’effetto quanto della necessità della singola nota. Il risultato del Dave Weckl -Tom Kennedy Project è quello di una musica che diventa bella momento per momento, perché non ha la pretesa di strafare o inventare nulla né di rivisitare i dischi fatti assieme a George Benson e Chick Corea, Paul Simon e Madonna.

Altrettanti brillanti i “credits" di Tom Kennedy che includono esibizioni e registrazioni con i principali musicisti contemporanei, da Freddie Hubbard, James Moody, Nat Adderly a Sonny Stitt, Stan Kenton e Mike Stern.

Candidato a più Grammy, Eric Marienthal è noto per il suo lavoro al fianco di Weckl nella Chick Corea Elektric Band. Introdotto al pianoforte all’età di quattro anni, Stu Mindeman mantiene un fitto programma di spettacoli in tutto il mondo condividendo spesso il palco con il famoso cantante jazz Kurt Elling oltre che con Fareed Haque, Gloria Estefan. Gian Aldo Traversi