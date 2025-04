Jimmy Villotti, la musica e la vita: "Fotografie piene di gioia"

Bologna, 5 aprile 2025 – Varcando la porta della Sala della Musica in Salaborsa, si entra nel mondo di Jimmy Villotti: gli amici, le serate alla trattoria da Vito, i legami profondi con musicisti come Lucio Dalla, Francesco Guccini, Flaco Biondini, il palco, la sua chitarra. È stata inaugurata ieri, alla presenza dell’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, la mostra fotografica ’Jimmy Villotti. Momenti, musica, vita’, voluta dalla moglie Natascia Mazza. L’anima solare di Jimmy rivive negli scatti dello storico amico Piero Casadei: una quindicina di immagini in bianco e nero incorniciate da colori accesi. "Non c’è una foto triste – ricorda Casadei – ho voluto rappresentare la serenità, che faceva da sfondo a ogni momento". Molte fotografie provengono dal libro ’Ex Vito’, curato dallo stesso Casadei insieme a Giulio Predieri, dedicato alla storica trattoria bolognese. Altre, invece, immortalano Villotti nel 1978, sul palco della discoteca Piro Piro, durante Opera Rock. "Non volevo ricordarlo solo con la sua musica e i suoi scritti – racconta Natascia Mazza – e ho pensato a una mostra fotografica. Ho chiamato Piero non solo perché è un grande fotografo, ma per l’amicizia profonda che ci lega da più di cinquant’anni".

"Io raramente curo mostre – ammette Casadei –, ma con Jimmy avevo un rapporto speciale, ci siamo visti fino a qualche mese prima della sua scomparsa. Con lui ricordo lunghe partite a carte, i momenti da Vito, la sua serenità, le sue lezioni sulla chitarra come strumento universale e tanto altro ancora". Le didascalie delle sue foto riprendono i pensieri di Jimmy, raccolti da Natascia Mazza e dal produttore Mauro Malavasi in ’Farfalle. Pensieri e aforismi’ (Pendragon, 2025), e a fare da sfondo è la musica dell’album ’Jimmy Villotti’, uscito nel 2024. Un modo per immergersi nel suo mondo a trecentosessanta gradi. Tanti amici presenti all’inaugurazione, tra cui anche il celebre compositore e musicista Fio Zanotti, oltre a Piero Casadei, l’illustratrice Paola Sapori, che ha realizzato le cornici, Riccardo Negrelli, curatore della Sala della Musica, che ha allestito la mostra, e l’assessore alla Cultura Del Pozzo: "Questo piano della Salaborsa è un luogo che omaggia sempre più la musica – ha dichiarato –. Dopo la mostra su Freak Antoni, ora Villotti: due figure fondamentali della scena musicale italiana, non solo bolognese. Jimmy era un artista a tutto tondo, con una profonda sensibilità poetica". L’ingresso alla mostra, che rimarrà aperta fino al 31 ottobre, è gratuito.

Alice Pavarotti