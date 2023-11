Joey Calderazzo, il jazz scopre il "latin"di Zenòn in Cantina. Bravo, ecco i Quintorigo

Bologna, 7 noveembre 20223 – Gli spazi improvvisativi sono fondamentali, la libertà è parte integrante della norma, lo swing power è assoluto: è quanto propone domani sera (mercoledì 8 novembre, ore 22) in Cantina Bentivoglio il virtuoso del pianoforte Joey Calderazzo con il suo trio, guest star il sassofonista portoricano Miguel Zenòn, sublimità latine spacca cuore. per l’altrove in cui trascina chi l’ascolta pervadono tutti e tredici gli album firma come leader.

È il jazzman d’eccezione che ospita domani sera in Cantina. È il primo dei cinque concerti in quota Bologna Jazz Festival ospitato dalla cave di via Mascarella. Giustificata, dunque, l’attesa dei jazzofili dal palato fine per l’esibizione del band leader di origini italiane (nato a New Rochelle, a una fila di case dalla Grande Mela), membro di spicco di famosi ensemble, plurinominato ai Grammy, palchi condivisi con musicisti del calibro di Michael Brecker, Branford Marsalis, Jack DeJohnette e Dave Holland. Spettacolarità, classe, tocco sopraffino e grande senso dello swing sono le doti che caratterizzano il suo pianismo dotato di grande lirismo e profondità espressiva.

Rock psichedelico, serenate swing e cantautorato underground: le corsie impensabili dei Quintorigo non ne smentiscono la fama di fomentatori di deliri punk: è lo spettacolo ad alta intensità di domani sera (8 novembre) al Bravo Caffè dalle 22 per il carnet “L’Altro Festival”. Quintorigo con un piede nelle sonorità del Balanescu Quartet e un altro tra le chitarre distorte del rock più duro, in una centrifuga musicale alimentata da un intreccio di violini e violoncelli che non esclude blues, funk e perfino classica. Giovedì 9 al Camera Jazz & Music Club (ore 21.30) per le bacchette di Bill Carrothers saggio di emozioni e motivazioni plurime in forma di concerto legato al “Premio Massimo Mutti”, l’indimenticabile imprenditore musicale che ha conferito nuovo charme e vigore al Bologna Jazz Festival, a tutt’oggi una delle kermesse più quotate a livello nazionale e non solo. Al Binario 69 le luci si accendono sul Michele Bonifati Emong Three Knots.