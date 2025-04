Jovanotti a Bologna: parcheggi e scaletta. I biglietti? Ecco le nuove date

Bologna, 2 aprile 2025 – Jovanotti cala il tris, da domani a sabato 5 aprile, e raddoppia. Sì perché Lorenzo Cherubini, proprio alla vigilia delle tre serate di Palajova all’Unipol Arena, ha annunciato che il gran finale del tour partito da Pesaro qualche settimana fa sarà proprio di nuovo a Casalecchio, il 30 e 31 maggio. Due eventi finali per festeggiare e ringraziare il pubblico, che insieme a Lorenzo è rifiorito spettacolo dopo spettacolo, con le canzoni al centro, una band straordinaria e un allestimento scenico unico. E tutto questo mentre il Corpo Umano, il nuovo album pubblicato per Island Records/Universal Music, è diventto Disco d’Oro nella classifica FIMI/GfK.

Jovanotti in concerto nell'ultimo tour Palajova

La guida ai concerti di Casalecchio

Tre serate sold out e altre due in arrivo. Potrebbe dunque non essere semplice arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio per chi si muove in auto. E dunque ecco qualche ‘coordinata’ per il popolo di Jova. In compenso, è attiva anche in questa occasione la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena. Gli autobus partiranno in prossimità della stazione, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, stazione Centrale.

Attenzione alla preferenziale

Per i fan che arriveranno in auto, invece, il consiglio è di tenere gli occhi aperti per non imboccare la corsia preferenziale in via De Curtis, il largo viale che transita tra l’Unipol Arena e il Gran Reno, ora Zona a traffico limitato. Parliamo di un ‘occhio’ sempre acceso dallo scorso dicembre, che non dorme davvero mai: centinaia di multe stanno fioccando da quando è entrata a pieno regime la telecamera.

Dove parcheggiare l’auto

Per chi arriva dalla Meridiana o comunque dall’asse attrezzato, è possibile parcheggiare in via fra via del Lavoro e strade limitrofe, negli appositi stalli. All’esterno dell’Arena è presente un parcheggio con 5mila posti auto. Il parcheggio non è prenotabile ma fino a esaurimento posti, al costo di 10 euro. Resta sempre disponibile, poi, il grande parcheggio multipiano del Gran Reno: da qui si arriva agevolmente a piedi al palasport.

I biglietti

Le tre serate di show a Bologna sono ormai sold out da tempo, ma i biglietti per le nuove date del 30 e 31 maggio sono già disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

La scaletta

Ancora non è stata diffusa la scaletta dei concerti di Jovanotti all’Unipol Arena, ma è possibile dare un’occhiata a quella della data zero di Pesaro. Lorenzo ha iniziato con Montecristo, per poi scatenare il pubblico su L’Ombelico del mondo e poi Mezzogiorno, 101, Mi fido di te, Una tribù che balla, Megamix, Come musica, Io ti cercherò, I love you baby, A te, Gli immortali, Punto, Le tasche piene di sassi, Ragazza magica, Ricordati di vivere, Un raggio di sole, L’estate addosso, fino a un Ragazzo Fortunato. Al Forum di Milano, però, Jova ha inserito anche brani come Yalla Yalla e Ti porto via con me.

I vip attesi

Per le date bolognesi di Lorenzo c’è sicuramente già l’attesa di possibili ospiti vip, come già avvenuto nelle precedenti date del tour: da Paola Iezzi ad Alessandro Cattelan, fino ad Amadeus. All’ombra di San Luca si potrebbe pensare a Cesare Cremonini, che già era nel pubblico però della data zero di Pesaro assieme all’amico Valentino Rossi e a Lucio Corsi. Ovviamente ci sarebbe anche l’amico Gianni Morandi, che ormai è cementata anche da una ricca collaborazione artistica. Oppure un altro amico come Luca Carboni. Non resta che aspettare i live per scoprirlo.