La Bononia Sound Machine al Dehon di Bologna

Bologna, 29 settembre 2023 – La musica italiana è piena di richiami soul. Sono tantissimi gli artisti italiani che hanno usato l’”anima” per raccontarsi. Il nuovo spettacolo della Bononia Sound Machine “Sono soul canzonette”, il 30 settembre alle 21 al Teatro Dehon, è un tributo ai musicisti italiani che hanno saputo mettere la loro anima al servizio della musica. Sapevate, per esempio, che Lucio Battisti ha curato la prima edizione italiana di spartiti e testi delle canzoni di Otis Redding? Che Zucchero è stato invitato da Dan Aykroyd a suonare all’House of Blues di Los Angeles per festeggiare il compleanno di John Belushi? Che Wilson Pickett è il padrino di Deborah, la figlia di Fausto Leali? Ecco, a spiegarcelo, con parole e musica, saranno Raf Bafunno alle tastiere, Lorenzo Bombacini, band leader, al sax baritono, Paolo Carboni al trombone, Max Marchetti al sax, Marcello Marra alla chitarra, Alessandro Morini alla tromba e flicorno, Vic Johnson, voce solista e armonica, Alberto Pietropoli al sax e flauto, Renato Raineri alla batteria, Maurizio Rubiu al basso, Chiara Sorrentino, voce solista, Federico Zardi alla tromba e Massimo Ortensi Roadie, sound engineer.

Sul palco con la Bsm ci sarà anche Franz Campi, con cui la band suonerà “Banane e lamponi”, uno dei brani più noti del cantautore bolognese.