La grande festa del Carnevale, gli eventi sul nostro podcast

Bologna, 21 febbraio 2025 – Il Carnevale è alle porte: arriva la festa più colorata e mascherata dell’anno e allora sia adulti che piccini sono pronti a divertirsi e a regalarsi un’emozione in più. Bologna è da sempre al centro delle celebrazioni del Carnevale, con tante feste ed eventi sotto le Torri, ma anche nei paesi della provincia. E allora ecco una guida nella puntata di oggi de ‘Il Resto di Bologna’ (da ascoltare sul sito del Carlino o sulle principali piattaforme) per non perdersi neanche uno degli appuntamenti: c’è chi ha già iniziato a festeggiare domenica scorsa e chi continuerà fino alle tappe di giovedì grasso (27 febbraio) e martedì grasso (4 marzo), che quest’anno coincide con l’82esimo anniversario dalla nascita di uno dei personaggi più iconici, Lucio Dalla.

In città, a Grand Tour Italia (ex Fico), in via Paolo Canali, il Carnevale Malefico pensato per più piccoli: appuntamento domani, sabato primo marzo e le domeniche 23 febbraio e 2 marzo. Sempre domani a Ca’ Shin c’è anche la ‘cena libera tutti’ a tema carnevale. Il prossimo weekend, il primo e il 2 marzo, c’è il Grande Ballo in maschera in piazza Minghetti portato da l’8cento Aps e da Palazzo Pepoli, con spettacoli, laboratori e visite teatralizzate al Museo della Storia. Giovedì grasso festa in piazza Dalla, sotto la Tettoia Nervi, con gli spettacoli di Fantateatro e gli show del circo Sottosopra, poi ritmo afro-brasiliano con i NumaBoa.

A Imola il Carnevale dei Fantaveicoli all’autodromo Enzo e Dino ferrari (2 marzo). In provincia, protagonista è lo storico Carnevale Persicetano, alla sua 151esima edizione, con la passeggiata della Corte di Re Bertoldo, gli Spilli di carri e mascherate e la premiazione sempre senta (appuntamento questa domenica e la prossima). Ma la Sfilata Carnevalesca anima anche San Pietro in Casale (23 febbraio e 2 marzo) con la lettura del testamento di Sandron, mentre a Casalecchio c’è il Carnevale dei bambini (domani e domenica), come a Padulle (domenica) e a Granarolo (9 marzo). A San Matteo c’è il Carnevale di Decima (domenica e il 2 marzo), poi il Carnevale di Molinella fino al 2 marzo e quello di Castenaso (5 e 6 aprile). Menzione anche per la Festa della raviola a Trebbo di Reno (14, 15 e 16 marzo).

In montagna, a Vergato le prossime due domenica c’è la 143esima edizione del Carnevale Vergatese. Festa anche a Bazzano nelle stesse date, a Crespellano con il carnevale in programma sabato prossimo e a Savigno, con la sfilata domenica 2 marzo.