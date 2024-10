La ’manutenzione’ dei social secondo Beppe Severgnini

Bologna, 6 ottobre 2024 – Si intitola ’Lo zen e l’arte della manutenzione dei social’ il talk-spettacolo di Beppe Severgnini in programma questa sera alle ore 17 in piazza San Francesco. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, chiude infatti la quarta edizione della rassegna ’Luci della Città. Spazio alla Cultura con Enel’, promossa da Enel con la collaborazione del Comune.

In pratica lo spettacolo propone una riflessione in parole e musica sul mezzo più rivoluzionario dell’informazione contemporanea, in grado di influire in modo spesso deflagrante sulle vite dei singoli, delle collettività e delle democrazie, messe duramente alla prova in questi anni burrascosi di crisi economica, pandemia, migrazioni, guerre e tensioni politiche.

I solcial sono infatti un mezzo di straordinaria potenza, che richiede però nel suo utilizzo attenzione e capacità di muoversi tra tecnologia, morale, diritto, senso civico. Accompagnato al pianoforte dal musicista e cantautore Carlo Fava, Severgnini (giornalista e saggista) prova qui a tracciare una rotta tra serietà e ironia – anche gli insulti degli haters diventano una... serenata – con l’aiuto delle parole di alcuni grandi del passato, da Robert Pirsig, al cui bestseller il titolo della serata si ispira, a Giorgio Gaber.

Il pomeriggio parte però alle 15 con ’Giocando con i burattini’, laboratorio creativo sul riuso di Associazione Arte e Salute Aps: attraverso alcune tecniche di assemblaggio e costruzione, i piccoli partecipanti realizzeranno un piccolo burattino da animare e da portare con sé.