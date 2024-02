La ‘Ridicola’ di Emanuela Grimalda: Dio è donna e non sa cosa mettersi

Bologna, 3 febbraio 2024 – Emanuela Grimalda stasera sarà in scena all’Auditorium di Calderino di Bologna (via IV novembre 4, Monte San Pietro) con "Ridicola", in cui l'attrice interpreta i suoi personaggi comici, cercando di comporre un manuale di sopravvivenza contemporanea. In questo spettacolo Dio è una donna, anzi, è una signora di mezza età, che si chiede sconcertata: “Ma se il Diavolo veste Prada, Dio cosa si deve mettere?”. Lo spettacolo si svolge all'interno della rassegna "Teatro per le 4 stagioni" organizzata da Tita Ruggeri. Emanuela Grimalda, come nasce l’idea dello spettacolo? “Ridicola nasce dalla volontà di raccontare il mondo da un punto di vista femminile, in modo provocatorio ma divertente. Attraverso l’ironia possono passare concetti rivoluzionari”. Cosa farebbe Dio se fosse una donna? “Nel giorno del giudizio universale gli uomini si faranno la ceretta. Se Dio fosse donna, il mondo sarebbe più divertente o quantomeno con più buonsenso”. Lei ha vissuto e studiato a Bologna. Che effetto le fa ritornarci? “Con Tita Ruggeri ho condiviso tanti palcoscenici negli anni Novanta. Quando mi ha contattata, ne sono stata felicissima. A Bologna mi sento a casa”. Che ricordo ha di quegli anni? “Sono arrivata a Bologna a metà degli anni Ottanta per frequentare il Dams, che sembrava qualcosa di mitico e leggendario. Bologna per me è stata molto importante. Sotto le Due Torri ho sperimentato la politica dei cittadini, la condivisione, ho fondato il circolo culturale ‘Terzo Piano’. Una volta arrivata a Roma, una città che ora amo, mi sono sentita quasi sperduta”. Prossimi impegni? “Dal 19 febbraio sarò su Rai1 accanto a Sabrina Ferilli in ‘Gloria’, una serie tv diretta da Fausto Brizzi”.