La sagra dell’asparago di Altedo raddoppia

La sagra dell’Asparago Igp di Altedo di Malalbergo raddoppia con una nuova edizione settembrina. Visto il clamoroso successo di pubblico riscontrato dal ritorno, dopo cinque anni di assenza della Sagra dell’asparago Igp di Altedo avvenuta lo scorso mese di maggio, gli organizzatori del comitato Sagra in collaborazione con il centro sociale Ancescao Fulvio Cenacchi e con il patrocinio del Comune di Malalbergo, hanno organizzato una ’mini’ Sagra Settembrina del famoso prodotto Igp per il fine settimana.

L’area interessata sarà il parco Avis di via Graziani ad Altedo, adiacente al centro sociale Cenacchi, che per l’occasione sarà arricchito per tutta la durata della sagra con gonfiabili gratuiti, spettacoli musicali, giocolieri e karaoke. Ovviamente non mancherà l’immancabile presenza della nuova mascotte Ghino l’Asparaghino.

Ad allietare le tre giornate dell’asparago settembrino il famoso ristorante TuttoAsparago con antipasti, primi, secondi e contorni rigorosamente a base di Asparago Igp di Altedo. Si parte oggi, venerdì, alle 18 con l’apertura gonfiabili per bambini e alle 19 con gli esercizi propedeutici alla corsa con Runner’s School Italia. Alle 20 i saluti del sindaco di Malalbergo, Massimiliano Vogli, e, poi, balli di gruppo con Marco Esse.

Domani, sabato 20 settembre, alle 16.30 partirà una masterclass con Lucia di salsation+, Jessica di latin fitness e yoga con Barbara. Alle 20 scatta l’ora della presentazione di BNBARoute64 basketball e Altedo Volley e alle 20.30 show de ‘I Mala Gente’. Domenica si parte con il fitness di buona mattina alle 9, e anche alle 10, con la camminata Music and walk. Dalle 10 alle 16 spettacoli di giocoleria e alle 11 consegna di attestati di partecipazione a Avis, Lucia Felloni, Runner’s school Italia.

A seguire, a partire dalle 17, esibizione musicale dell’Orchestra degli alunni ’Alfredo Fontana’ e dei solisti dei corsi di strumento musicale del centro sociale ricreativo culturale Fulvio Cenacchi di Altedo, alle 19 invece karaoke con Eros.

Il ristorante aprirà tutti i giorni alle 19.30, domenica anche a pranzo. Domenica dalle ore 8 alle ore 21 la via Graziani resterà chiusa al traffico per il mercato degli hobbisti.