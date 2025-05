Lambertini, il papa che amava la scienza

Bologna, 7 maggio 2025 – Scienze naturali, botanica, zoologia, fisica, ottica, chirurgia, ostetricia, anatomia, geografia, nautica, architettura, musica, arte a tutto tondo. Chiedete chi era Benedetto XIV, papa bolognese che nacque 350 anni fa, nominato al soglio pontificio nel 1740, e vedrete tutto quello che vi sarà risposto: non c’è un ambito culturale che non gli sia stato caro e durante il suo papato attuò una importante riforma della società che rilanciò anche il prestigio della nostra città a livello internazionale. Forse molti lo conoscono solo come Cardinale Lambertini, grazie alla commedia scritta da Alfredo Testoni nel 1905, che ne mise in risalto il carattere “anticonformista”: sarà quindi una bella scoperta la mostra in 17 sale Benedetto XIV e Bologna. Arti e scienze nell’età dei lumi che si inaugura oggi (che coincidenza, si apre anche il conclave che designerà il nuovo capo della Chiesa cattolica) al Museo di Palazzo Poggi e alla Biblioteca Universitaria in via Zamboni 33, la cui celebre aula magna fu voluta proprio da papa Lambertini.

Sarà una mostra – cui dedichiamo oggi la nostra puntata del podcast il Resto di Bologna – di scoperta perché tutto il materiale presentato, dai libri (tra cui la seconda copia della Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato in Europa con la tecnica dei caratteri mobili) ai manoscritti, dagli album di stampe alle straordinarie cere della Stanza di anatomia, e ancora i monumenti e le memorie presenti negli ambienti dell’edificio, le carte geografiche, strumenti per lo studio del moto dei fluidi, sono la vastità degli interessi che hanno alimentato la sua generosità e le sue donazioni, i suoi mandati per la realizzazione di progetti a Bologna. Fu Benedetto XIV a far trasferire il Museo Aldrovandi da Palazzo Pubblico a Palazzo Poggi tra il 1742 e il 1743, facendolo confluire nell’Istituto delle Scienze, con l’intenzione di dare collocazione unitaria ai materiali naturalistici, ponendoli a disposizione di scienziati e giovani studiosi.

Fu sempre lui, nel 1742, ad arricchire la biblioteca dell’istituto grazie all’acquisizione di collezioni di famiglie nobili bolognesi e quindi dei fondi Aldrovandi e Cospi. E donò quindi la propria biblioteca con un motu proprio del 6 settembre 1754, l’anno in cui – sarebbe morto nel 1758 – cedette il governo episcopale della sua città, in cui era divenuto vescovo nel 1731: anche dopo la nomina a Papa lo aveva mantenuto, ma grazie a questo aveva potuto vegliare sulla sua amatissima Bologna dove favorì lo sviluppo della scienza sperimentale e contribuì a promuovere la presenza delle donne nell’ambito degli studi. La fisica Laura Bassi ne è testimonianza.

La mostra, che si chiude il 27 luglio, si estende anche al Museo Archeologico, al Museo Medievale e alla Collezione di Zoologia cui donò la Tartaruga Liuto. E, come sottolinea Giuliana Benvenuti, delegata per il patrimonio culturale e presidente Sistema Museale di Ateneo, “l’aula magna della biblioteca universitaria deve essere sempre più frequentata. L’occasione di questa mostra di Papa Benedetto è la prima in cui diamo a questi spazi una grande visibilità, mettendo in comunicazione le due ale di conservazione, quella bibliotecaria coi volumi e quella museale dove un tempo c’era il laboratorio per ricerca e insegnamento, aprendo il varco che era sempre stato chiuso”. Sono previste visite guidate e laboratori didattici.