L’evento di Bimbo tu: venerdì un picnic serale sul prato del Dall’Ara

Bologna, 11 giugno 2024 – Dare vita a una serata all’insegna della spensieratezza, riunendo bambini, famiglie e amici in un clima di festa, ma con il pensiero rivolto a chi necessita di aiuto: i nostri ragazzi, adolescenti e bambini. È questo lo spirito del picnic serale sul prato dello stadio Dall’Ara venerdì dalle 20.30, in collaborazione con il Bologna calcio. L’evento di Bimbo Tu è un’occasione per sostenere i piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie della nostra città, come con l’iniziativa ’Bologna Tifa Per i Bambini’, campagna storica tra il club e l’associazione, dedicata "alla pediatria del Maggiore – spiega il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono –. In particolare, si contribuisce alla riqualificazione di quattro camere speciali". Parliamo delle Obi, camere di osservazione breve intensiva, che accolgono ragazzi e adolescenti "con disturbi di autolesionismo – continua Arcidiacono –, o ragazzi che hanno tentato il suicidio. Che è un fenomeno sempre in aumento. E proprio per questo l’ospedale ha necessità di dover qualificare aree destinate a questi bimbi". Grazie alla formula del picnic, le famiglie verranno accolte con il classico cestino e la serata andrà avanti tra la musica di Disco Club Paradiso, angoli di gioco per i più piccini con i volontari di Bimbo Tu, e i comici Giorgio Comaschi e Vito. Spazio anche all’impegno del Bologna calcio, con il direttore sportivo Marco Di Vaio, e alle istituzioni, con l’assessora Roberta Li Calzi. L’evento è dedicato a Nicole Perera, prematuramente scomparsa nel 2019 per un tumore cerebrale. Ci sono ancora biglietti per la serata su Vivaticket, curata da Laboratorio Delle Idee, con il supporto del main partner BCC Felsinea e con il sostegno di Centrogest Spa.