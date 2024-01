Ristoranti, la guida di TheFork sui migliori 10 di gennaio

Bologna, 25 gennaio 2024 – Vi trovate a Bologna e dovete scegliere un buon ristorante dove mangiare? Da oggi TheFork vi faciliterà ulteriormente il compito.TheFork, l'app lanciata da TripAdvisor che permette di scegliere e prenotare un ristorante in modo più semplice e veloce, ha rinnovato la sua top 100 dei migliori ristoranti d'Italia.

La nuova versione della graduatoria, tuttavia, ha subito diverse modifiche rispetto a quelle precedenti. Si tratta, ormai, di una classifica dinamica (consultabile tramite l'applicazione TheFork Top 100) che varia mensilmente in base alle recensioni e le opinioni della community. Parallelamente alla Top 100 nazionale, TheFork ha deciso di lanciare anche classifiche locali a cadenza mensile riguardanti le più importanti città italiane.

La top 10 di Bologna

A partire da oggi, TheFork classificherà ogni mese i migliori 10 ristoranti delle principali città italiane. Le graduatorie saranno stilate basandosi su parametri quali punteggio, recensioni, prenotazioni e numero di visite sulla scheda del ristorante. Per questa prima classifica di gennaio 2024, sono stati presi in esame gli ultimi 12 mesi. A seguire, l’elenco completo dei 10 ristoranti.

Comanda la classifica la Rosteria Luciano. Situata in via Nazario Sauro, la Rosteria mira a portare avanti la cucina tradizionale bolognese, mantenendo l'immagine storica del ristorante tipico della città. Si tratta di uno dei ristoranti più celebri di Bologna, che è riuscito a rimanere sui propri livelli anche dopo il cambio di gestione.

Al secondo posto figura Vamolino, in via dei Poeti a pochi passi dal centro. Si tratta di un ristorante in cui potere gustare dell'ottimo cibo in un contesto elegante e romantico. "Chi entra qui si trova indietro nel tempo e avanti con la mente" si legge in una frase scritta all'interno del locale.

Completa il podio I Carracci, un locale raffinato ed esclusivo in via Manzoni che abbina un'ottima qualità dei piatti e della carta dei vini a uno scenario elegante e di classe. Il nome deriva dalla presenza sul soffitto degli splendidi affreschi della scuola dei Carracci, provenienti dal XVI secolo.

Se invece siete raggiunti dalla voglia di cucina tipica piemontese, a Bologna potete trovare qualcosa che fa anche al caso vostro. Al quarto posto troviamo Cuoco di Latta, in via Luca Marenzio, che propone un menù di stampo piemontese prodotto grazie a materie prime interamente provenienti dal Piemonte.

Segue in graduatoria al quinto posto Casa Merlò, che ha come imperativo quello di "Divertirci e Farvi divertire". Si tratta di una rustica trattoria emiliana che propone piatti tipici della tradizione bolognese e italiana di diversi tipi, anche a base di pesce. Si trova a via de' Gombruti, all'interno del civico 2/D.

Siete in giro per Bologna e vi sale il desiderio di cucina tipica della Puglia? Al sesto posto, situata nei pressi della Rotonda Giuseppe Antonio Torri, si trova Bombetta, che vi aspetta con la sua gustosissima carne alla brace da gustare in un locale dal pieno stile pugliese.

Settimo posto per Radici - Terra d'Amare che propone, a via Remorsella in pieno centro storico, un menù a base di pesce di qualità. Inaugurato nel 2022, Radici esporta la cucina marittima del Sud Italia all'interno dello scenario bolognese, in un'atmosfera elegante ma informale.

Ottavo posto, invece, per l’Antica Osteria Romagnola, in via Rialto. Qui si possono gustare piatti romagnoli della tradizione in coabitazione con portate tipiche bolognesi, all'interno di un edificio risalente al XVII secolo.

Volete gustare la lasagna che, a detta degli esperti, è la migliore di Bologna in un'atmosfera tipicamente newyorkese? Al nono posto c’è Darcy, che vi aspetta in Strada Maggiore 10 per garantirvi un'esperienza enogastronomia di qualità, in uno scenario dal design perfettamente studiato in ogni minimo detta.

Chiude, infine, la top 10 L'Osteria de Burdél. All'ombra delle Due Torri, in via Andrea Costa, L'Osteria (il cui nome in dialetto romagnolo significa ‘L'Osteria del Ragazzo’) si pone come obiettivo quello di esportare la cucina romagnola in terra emiliana. L'ambiente e il servizio ricordano quelli delle vecchie osterie romagnole di un tempo.