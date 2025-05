"Ma cos’è la destra?": esperti a confronto

Bologna, 8 maggio 2025 – L’Associazione Culturale Incontri Esistenziali presenta: "Ma cos’è la Destra? Riflessioni sul governo Meloni (nella foto)", un incontro che vedrà protagonisti Ernesto Galli della Loggia, storico, saggista ed editorialista del Corriere della Sera, tra i più importanti interpreti della storia politica italiana, e Angelo Panebianco, politologo ed editorialista, professore emerito dell’Università di Bologna e uno dei massimi esperti di teoria politica contemporanea.

A guidare il dialogo sarà Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, voce autorevole e riconosciuta nel panorama giornalistico italiano. L’incontro nasce dall’esigenza di riflettere su un tema sempre più dibattuto: nonostante la guida del Paese sia da oltre due anni affidata a forze politiche di destra, molti osservatori – in Italia e all’estero – rilevano difficoltà nel definire in modo univoco l’operato del governo come espressione compiuta della destra.

È nella politica economica e fiscale che si riconoscono tratti distintivi? Nell’istruzione pubblica? Nella gestione culturale o nei diritti civili? O è solamente questione di linguaggio?

L’appuntamento è per oggi alle 21 presso l’Auditorium di Illumia, in via De’ Carracci 69/2. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’associazione culturale ’Incontri Esistenziali (incontriesistenziali.org) dal 2015 è promotrice in città di incontri, mostre, concerti e spettacoli. In questi primi 10 anni di attività, ha all’attivo oltre duecento eventi con ospiti provenienti da diverse realtà, nazionali e internazionali.