Madonna di San Luca a Bologna 2023, oggi l’immagine scende in città. Diretta

Bologna, 13 maggio 2023 – Oggi l’immagine della Madonna di San Luca lascerà il Santuario del Colle della Guardia per la sua tradizionale visita alla città. Alle 15 l’effige partirà a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco. Prima di raggiungere la cattedrale – l’arrivo in via dell’Indipendenza è previsto per le 19 – l’icona visiterà alcuni luoghi significativi del vicariato Sud-Est.

“Chiedo a tutti i bolognesi – scrive il cardinale Matteo Zuppi – di invocare la Madonna di San Luca per me e per la Chiesa di Bologna. La carenza di preti e di persone consacrate, diventa una spinta a che ognuno ha ricevuto con il Battesimo”. Durante la presenza dell’icona la cattedrale resta aperta dalle 6.30 alle 22.30.

Domani (domenica 14 maggio, ore 10.30) la messa episcopale sarà presieduta dall’arcivescovo Robert Francis Prevost, prefetto del dicastero dei vescovi, mentre mercoledì pomeriggio (ore 18) si terrà la tradizionale benedizione alla città sul sagrato della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore. Domenica 21 maggio, a conclusione della visita, alle 17 l’immagine della Beata Vergine verrà riaccompagnata al Santuario sostando per la benedizione in Piazza Malpighi, a Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello.

Il programma della visita della Madonna di San Luca

Alle 15.35 l’icona sarà accolta dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi alla chiesa di San Silverio di Chiesa Nuova (via Murri, 173) per poi giungere al Monastero delle Carmelitane (via Siepelunga, 51) alle ore 16.00 e all’Istituto “Sant’Anna e Santa Caterina” (via Pizzardi, 30) alle ore 16.25. Alle ore 17.00 sosterà alla Cooperativa sociale “Casa Rodari” (via Fossolo, 60), alle 17.35 alla chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) e alle 17.50 al Deposito Tper (via Due Madonne, 11). Riprenderà poi il tragitto verso la Cattedrale passando, senza sostare, davanti alle chiese di San Giacomo della Croce del Biacco, Santa Rita e Sant’Antonio di Savena e attraversando le vie Massarenti, San Vitale e Rizzoli arriverà in via Indipendenza alle 18.45 circa per poi fare ingresso in San Pietro alle ore 19.00. Seguirà la Messa celebrata da Mons. Giovanni Silvagni, Vicario generale per l’Amministrazione. Alle ore 21.00 l’Arcivescovo guiderà la Veglia per i giovani curata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile.