Malto Beer Expo, il programma: birra artigianale, cibo e concerti dal vivo

Bologna, 6 novembre 2023 - Da venerdì a domenica l’Unipol Arena ospita Malto Beer Expo, manifestazione dedicata alla storia e alla degustazione della birra artigianale, accompagnata da buon cibo e concerti dal vivo. Un programma, presentato a Ruggine, ricco di incontri, assaggi e masterclass, che va alla scoperta del mondo di oltre 200 tipologie di birra e di circa 50 birrifici, italiani ed esteri.

La presentazione di Malto Beer Expo all'Unipol Arena

Il via sarà venerdì 10 alle 14. “L’evento è dedicato alla birra di qualità, con l’obiettivo di avvicinare tutti al mondo della birra artigianale - spiega Salvatore Delogu di Cibovagare -, che è per tutti. E quale location migliore dell’Unipol Arena per creare il connubio tra musica e birra, con la volontà di fare assaggiare il prodotto e di ampliare il pubblico”.

La cornice dell’evento, patrocinato da Ascom, infatti, è proprio l’Unipol Arena, casa dei concerti. “Portiamo a Bologna la miglior birra artigianale e anche la più fruibile - dice Gualtiero Sabatini - amministratore delegato di Unipol Arena -. Per avvicinare il pubblico al prodotto artigianale, abbiamo investito in musica e concerti, che hanno lo scopo di portare più pubblico possibile, con circa quindici band che si susseguiranno sul palco”.

Le giornate

Dalle 14 alle 19, l’Expo si concentra su masterclass, interventi, laboratori e degustazioni che portano il visitatore direttamente nel mondo artigianale, racchiuso nell’associazione UnionBirrai. “Servono manifestazioni di questo tipo, dove si scoprono tendenze particolari - spiega Simone Monetti dell’associazione -. C’è ancora molto da fare: siamo una nicchia e questo è un modo per cercare di fare conoscere il prodotto, spesso associato a qualcosa di strano. Saremo a Malto con due masterclass”.

Alla vetrina internazionale, invece, ci pensa Ales&Co, main partner dell’evento, di cui Qn - il Resto del Carlino è media partner. “Lavorando con prodotti esteri, riusciamo a intravedere le tendenze che coinvolgeranno anche gli italiani - afferma Natascia Tion, co-founder -. L’apporto che portiamo quest’anno è quello di aver scelto di privilegiare le piccole realtà. Terremo due laboratori basici di avvicinamento alla birra artigianale, giocando con il prodotto che vogliamo avvicinare al consumatore”.

Un evento di grande attrattività, che conferma Bologna come “la capitale della birra artigianale - conclude il consigliere Mattia Santori -, settore che non è più di nicchia. Tantissimi espositori anche dall’estero: come già successo con il cicloturismo, ci aspettiamo che questo diventi un evento di livello nazionale e internazionale”.